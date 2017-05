We zijn allemaal een beetje Freddie Mercury

"Easy come, easy go. Little high, little low." Waarschijnlijk zingt u nu in gedachten de rest van het liedje mee? Freddie Mercury is van ons allen, aldus het theatermakersduo Boogaerdt/Van der Schoot, die bij Theater Rotterdam en in het kader van Operadagen Rotterdam de interactieve installatie 'Freddie' maakten. In een enorme kale witte ruimte is de opstelling zodanig dat het publiek een performer naast de performers wordt. Ervaringstheater dat focust op de dynamiek tussen individu en massa.

In dit deel wordt iedereen even zijn 'eigen' Freddie en voor wie erin meegaat is dat een bijna bevrijdende ervaring

In eerste instantie wordt de toeschouwer op zijn individualiteit aangesproken. In een klein hokje, afgeschermd door paarse gordijntjes, is het wachten tot er iets te zien is. Ondertussen klinkt er een cellosonate van Bach, die geleidelijk overgaat in citaten uit 'Bohemian Rhapsodie'. Componist en cellist Michael Rauter maakte deze knappe compositie die stiekem op de lachspieren werkt.

Hierna gaan de gordijntjes open. In de open ruimte tussen de hokjes staat een futuristisch zwart-wit geklede jongen onder een driehoek van tl-balken. In eerste instantie zingt hij, associërend op de klanken van andere zangers die - onzichtbaar voor dit deel van het publiek - zich achter een witte muur bevinden. Hij blijkt een soort gids die het publiek uitnodigt mee te doen met een spel. "Stap in de 'zone' (de ruimte onder de lichtdriehoek, red.) als je, net als Freddie, je moeder mist." Of als je je eenzaam voelt, op mannen valt, jezelf een feminist noemt, hebt gelogen... De reeks opdrachten lijkt eindeloos en het publiek loopt of blijft staan, afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. De situatie doet denken aan de filmpjes die op sociale media de ronde doen, waarin vreemden door het beantwoorden van algemene en meer intieme vragen dichter tot elkaar komen. Zo ontspint zich een interessante groepsdynamiek. Lastig is wel dat het enige 'doel' van deze oefening lijkt te zijn dat de deelnemers ervaren hoezeer ze op Freddie lijken of van hem verschillen. "We are all Freddie", sluit de jongen de oefening af.

Wat er daarna gebeurt is zowel hilarisch als gênant en omvat onder meer een prachtige androgyne performer als Freddie, een groot videoscherm, kartonnen maskers en de integrale 'Bohemian Rhapsody'. In dit deel wordt iedereen even zijn 'eigen' Freddie en voor wie erin meegaat is dat een bijna bevrijdende ervaring. Dit maakt 'Freddie' vooral een lichte noot in het meestal wat grimmiger oeuvre van Boogaerdt/Van der Schoot.

