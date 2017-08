We kunnen leren van Istanbuls katten

Kedi

Regie: Ceyda Torun

★★★★☆

Wat een goed idee om met een camera de oude wijken van Istanbul in te trekken en daar de katten te portretteren die er leven. Ze liggen op luifels en in dakgoten, zitten trots op terraskussens en scharrelen eten bijelkaar voor hun kittens.

De straatkatten van Istanbul zijn een fenomeen. Ze zijn niet alleen talrijk, ze worden door de inwoners van de stad ook met liefde behandeld. Hun bijna heilige reputatie lijkt wel een beetje op de eerbied voor koeien in India.

Honden denken dat de mens God is. Katten weten wel beter

Elke winkelier heeft wel een borsteltje of een kussentje paraat, een kommetje water of wat brokjes. En dat is nog het minste. De bakker brengt de kat die zijn zaak frequenteert geregeld naar de dierenarts. De rekeningen betaalt hij uit de fooienpot. Omdat de kleine brokkenpiloot hem iets doet, en omdat hij trots is dat de kat hem uitgekozen heeft als hoofdverzorger.

Hetzelfde geldt voor het personeel van de delicatessenzaak dat precies weet welke kaas hun aangelopen kat blieft. De kat van de deli heet Duman, de gentleman. Hij komt nooit binnen. Als hij iets wil, klopt hij met zijn pootjes op het raam. En zo maken we in de loop van de film kennis met zeven katten die allemaal hun eigen karakter hebben. Psikopat is, de naam zegt het al, de psychopaat, de schrik van de buurt. Dit is een poes die zich niet zachtjes laat aaien. Psikopat staat erop gekneed te worden door een sterke mannenhand.

Het is indrukwekkend zoals de Turkse regisseuse Ceyda Torun door Istanbul laveert, de ene keer met een speciaal ontwikkelde 'catcamera' waarmee ze laag bij de grond op kattenniveau kan filmen, de andere keer met een drone die de katten het dak op volgt. Ze struint mee met de kat met de limoengroene oogjes die het visrestaurant beschermt tegen een opdringerige rat. En ze haakt aan bij de man die van een zenuwinzinking herstelde door zich over een groepje zwerfkatten te ontfermen. Elke ochtend gaat hij op pad om ze vissenkoppen te brengen. Voor het katje met het ontstoken oog heeft hij antibiotica bij zich. De zorg voor de kat werkt therapeutisch.

Filosofisch Het zijn hartveroverende en vaak ook humoristische verhalen over karaktervolle katten en mensen die ze met een glimlach gadeslaan. Het zijn bakkers, vissers, winkeliers, kortom de kleine luyden, die ons een spiegel voorhouden, en iets vertellen over hoe je samen kunt leven. 'Kedi' ontpopt zich als een rijke, wijze film die een lans breekt voor kleinschaligheid, en biedt ruimte aan contemplatie en kleine, filosofische bespiegelingen. Een van de beste uitspraken in de film is wel deze: 'Honden denken dat de mens God is. Katten weten wel beter. De mens is slechts tussenpersoon.' Als liefdesbrief aan de katten van Istanbul, de stad die al eeuwenlang voor zijn kleine zwervers zorgt, is deze film niet te missen.

