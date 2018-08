We gaan het meemaken: Amersfoort aan zee

De stijgende zeespiegel maakt het onvermijdelijk: ooit komt Amersfoort aan zee te liggen. Hoe dat zal zijn? Een voorproefje geeft Zandvoort aan de Eem, een van de oudste stadsstranden van Nederland.

Annelies de Graaf uit Barneveld viert binnenkort haar 37ste verjaardag. En waarschijnlijk doet ze dat bij Zandvoort aan de Eem. “Waarom niet? De sfeer is goed, je kunt betaalbaar en prima eten en drinken, de mensen van de bediening zijn aardig en de kinderen kunnen hun gang gaan. Het is ook lekker vrijgevochten. Daar houden wij wel van.”

Annelies zit met echtgenoot Marc (38) en twee van hun drie kinderen aan een tafel op het stadsstrand van Amersfoort. Het is hoogzomer en hun hoveniersbedrijf ligt nagenoeg stil. Tijd zat om er even op uit te trekken. “Je hebt hier alles van het strand, behalve de zee zelf”, zegt Marc, die (‘het mag van Annelies’) zijn T-shirt heeft uitgetrokken en in korte broek en blote bast van de zoele zomeravond geniet. Hij neemt nog maar een slok van zijn Vedett-biertje. “Als we naar Zandvoort of Scheveningen willen, zitten we minstens een uur in de auto. Hier zijn we binnen een kwartier. En je bent er toch even helemaal uit.”

Vijftien jaar geleden begon Amersfoorter André van Gelderen (63) hier met Zandvoort aan de Eem. De oud-psychiatrisch verpleegkundige - vriendelijke, oplettende ogen, halflang grijs haar, wit sikje, woest borsthaar dat uit een Hawaï-shirt steekt - had enkele jaren eerder in Amsterdam met succes club Panama opgezet in een desolaat deel van de stad. Nu liet hij zijn oog vallen op het al jaren braakliggende, zwaar vervuilde terrein waar ooit de volkswijk ’t Sasje stond - het verdomhoekje van Amersfoort, zijn eigen stad.

Een terrein van 2500 hectare volgestort met 960 kuub IJsselmeerzand, aangevoerd door zestig vrachtwagens. Picknicktafels, strandstoelen, speeltoestellen en een avondzon die alles in een gouden gloed zet. In een halfronde golfplaten loods een restaurant met bar, een beschaduwd terras onder doek, een levensgrote rood-witte boei in een hoek en een beetje achteraf een door twee binnenschepen op het droge afgebakend beachvolleybalveldje. Aan de kade van het riviertje de Eem, een stukje verderop, liggen boten afgemeerd.

Festivalstad

“Het is tegenwoordig een echte festivalstad”, zegt hij. “Maar toen was er weinig te doen, zeker buiten het centrum. Ik vond: je moet in je eigen stad niet alleen kunnen uitgaan of shoppen, maar ook echt recreëren. In het begin werd er vreemd tegenaan gekeken: hùh, een stadsstrand, wat moet dat!? Nu is Zandvoort aan de Eem een begrip. We trekken een gemengd publiek van gezinnen, jongeren en ouderen, mensen van alle rangen en standen. Het hele jaar door organiseren we festivals, evenementen, feestjes en bruiloften. Ik heb dertig man personeel rondlopen.”

Na de sluiting van de Prodentfabriek in 2011 begon ook de gemeente Amersfoort de potentie te zien van het vergeten gebied. Dat ontwikkelt zich sindsdien in razend tempo tot een tweede stadscentrum, De Nieuwe Stad; een hippe, duurzame, innovatieve aanvulling op loopafstand van het prachtige, maar ook wat statische historische centrum. Oude fabriekshallen kregen een nieuwe (creatieve) functie, spraakmakende nieuwbouw is opgerukt tot vlak bij het stadsstrand. Van Gelderen, wijzend naar die nieuwbouw (appartementencomplexen, bioscoop, winkelcentrum, parkeergarage) rondom hem: “Bijna alles wat je nu ziet, was er vijftien jaar geleden niet.”