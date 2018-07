We blijven nog even zitten puzzelen

Als je het hulpwerkwoord 'zitten' gebruikt met een ander werkwoord, dan moet daar 'te' bij: het is 'Wij zitten te zingen' en niet 'Wij zitten zingen.' Maar soms kan dat 'te' wegblijven.

De precieze variatie in de oordelen van de Nederlandse taalgebruikers is nog niet eens in kaart gebracht, laat staan dat we begrijpen wat er aan de hand is. Maar het is duidelijk dat het mogelijk wegblijven van 'te' samenhangt met het al dan niet 'vervoegd' zijn van 'zitten.' In de zin 'Wij zitten te zingen' is 'zitten' een persoonsvorm: de vorm verandert als de persoon verandert ('Ik zit te zingen'), en je kunt het woord ook in een andere tijd zetten ('Wij zaten te zingen').

Als 'zitten' geen persoonsvorm is, begint het mogelijk te worden om 'te' weg te laten: 'Wij zullen de hele middag zitten (te) zingen.' Weglating van 'te' is nog het beste (en misschien wel verplicht) in het geval van het 'voltooide zitten,' als er het hulpwerkwoord 'hebben' bij staat: 'Wij hebben de hele middag zitten zingen.'

Een bijzonder geval ontstaat in de bijzin 'Omdat wij de hele middag zitten (te) zingen'. Hier is 'zitten' wel een persoonsvorm (bij 'ik' wordt het 'zit'), maar die persoonsvorm staat wel achter 'de hele middag'. Als je er verleden tijd van maakt ('Omdat wij de hele middag zaten te zingen') kun je 'te' zeker niet weglaten. Maar bij 'zitten' gaat de taalgebruiker twijfelen: door die positie achteraan lijkt het minder op een 'echte' persoonsvorm.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Ook een prangende taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl.

