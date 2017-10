We blijven elkaar begrijpen, terwijl de een oowkaj zegt en de ander okee

Oké wordt soms uitgesproken als aké, terwijl ijdel klinkt als aaidel. 'Door erop te letten verergert de ergernis.'

Dat taalgebruikers van verschillende origine, afkomstig uit diverse regio's, van uiteenlopende leeftijden en behorend tot variërende sociale groepen een en hetzelfde woord verschillend uitspreken, is bepaald geen nieuw verschijnsel. Wellicht was de variatie vroeger, toen radio en televisie nog niet zo'n grote invloed op de uitspraak hadden, zelfs nog groter. Ook toen was uitspraakvariatie (vooral in 'platte' taal en in dialecten, waarin werd afgeweken van het zogeheten 'Algemeen Beschaafd Nederlands') soms een bron van ergernis.

Variatie in de uitspraak kan heel persoonlijk zijn, maar hangt soms samen met systematische veranderingen

Terwijl uitspraakvariatie in feite heel fascinerend is: hoe knap is het dat we elkaar blijven begrijpen terwijl de een oowkaj zegt, de ander okké, akkeej, aké of gewoon - volgens de norm - okee (gespeld als oké).

Variatie in de uitspraak kan heel persoonlijk zijn, maar hangt soms samen met systematische veranderingen. Zo is de afgelopen jaren veel te doen geweest over het Polderlands, waarin de ei/ij wordt uitgesproken als aai, de ui als au, en de au/ou als aau.

Dat Poldernederlands lijkt nu overal normaal te worden. Dat geldt ook voor de Gooise r, gepopulariseerd door 'Kinderen voor Kinderen' (ongeveer uit te spreken als Kindugun fooj kindugun). Die r is trouwens niet in het Gooi zelf ontstaan, maar heet zo doordat hij vanuit het Hilversumse Mediapark verspreid is.

Elke dag beantwoordt Ton den Boon of Peter-Arno Coppen een taalvraag van een lezer. Bekijk de antwoorden hier.