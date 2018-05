Waylon naar finale Eurovisie Songfestival

In een spannende halve finale van de 63ste editie van het liedfestijn was Waylons vlekkeloze uitvoering van het countrynummer ‘Outlaw in Em’ voldoende voor een finaleplek. De spanning liep helemaal naar het kookpunt toen 'The Netherlands' pas als allerlaatste werd opgelezen.

Naast Nederland plaatsten ook Noorwegen, Zweden, Denemarken, Moldavië, Slovenië, Hongarije, Servië, Oekraïne en Australië zich voor de finale. De andere acht landen die vanavond op moesten kunnen hun koffers pakken.

Beste stem van de avond

Ook Waylon zal ongetwijfeld een zucht van verlichting hebben geslaakt toen de Portugese presentatrices ‘The Netherlands’ oplazen. Want vooraf was de inschatting dat het vanavond op het randje zou worden, in Lissabon. Die spanning was duidelijk voelbaar in de pershal, want de zanger moest het onder andere opnemen tegen topfavorieten Zweden, Noorwegen en Moldavië.

Want hoewel Waylon vanavond wederom bewees één van de beste zangers van het songfestival te zijn, gaat het op het Eurovisie natuurlijk niet alleen om een sterke stem.

Zweden kwam naar Lissabon met simpelweg een knoeperd van een pophit. Noorwegen bracht vanavond een speels liedje dat inventief in beeld werd gebracht, bovendien gezongen door een oud-winnaar, de vrolijke Alexander Rybak. En bij Moldavië zal menig kijker niet stil hebben gezeten bij die bubbelende balkantrompetjes, waarbij bovendien handig gebruik werd gemaakt van een multifunctioneel wandmeubel waarmee zij de aandacht van de televoters wisten vast te houden.

DoReDos uit Moldavië voor hun multifunctionele wandmeubel © AP

Daarnaast lag het niveau van veel landen dicht bij elkaar. Gold Waylon enkele weken terug nog als de favoriet voor een hoge eindnotering, sinds zijn eerste repetitie, een week geleden, tuimelde hij omlaag in de voorspellingen van de wedkantoren.

Dat kwam vooral door de dansshow waarmee Waylon zijn act liet vergezellen. Wilde, expressieve dansers, die de boodschap van zijn liedje moeten benadrukken: dat iedereen een beetje rebellie in zich draagt. Alleen kwam dat niet bij iedereen over. De kritiek op zijn repetities zorgde deze week nog voor een flinke rel. Waylon en diens management betichtte het AD en De Telegraaf van overdreven zure, zielige en vooringenomen verslaggeving. Hij weigerde nog met deze kranten te praten.

Deze Nederlandse fans kunnen hun verblijf in Lissabon met enkele dagen verlengen © ANP

In 2014 werd Waylon onverwacht tweede op het songfestival, samen met Ilse DeLange, als lid van The Common Linnets. Daarom zei hij vooraf vol bravoure met niets minder dan de eerste plaats genoegen te nemen. Of dat lukt, zien we zaterdagavond, wanneer het 63ste Eurovisie Songfestival eindigt met de grand final, waarop de vijfentwintig gekwalificeerde landen en gastland Portugal zullen strijden om de glazen microfoon.

Trouw sprak Waylon aan de vooravond van zijn optreden in de halve finale. "Ik kom hier omdat ik graag muziek wil maken op het grootste podium ter wereld. Hier zit geen ego. Wat andere mensen daar ook van vinden. Dat boeit me niet."