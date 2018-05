Waylon: Ik kan verschrikkelijk goed tegen kritiek

“Ik kan verschrikkelijk goed tegen kritiek. Al denken veel mensen daar vast anders over.” Waylon zegt het zonder spoortje ironie. Hij zit er ontspannen bij, in de zon, op het terras voor zijn hotel schuin tegenover de Altice Arena in Lissabon, waar het songfestival vanavond begint.

Onder de meegereisde pers in Lissabon gaat het haast nergens anders over: de persboycot die Waylon tegenover enkele meegereisde journalisten heeft afgekondigd. Maandag zette het AD een filmpje online zette waarin Waylon, tijdens de feestelijke blauwe loper-ceremonie zondagavond, helemaal losgaat tegen de cameraman van het AD.

Ik kom hier omdat ik graag muziek wil maken op het grootste podium ter wereld. Hier zit geen ego Waylon

Daar zat een oud meningsverschil tussen de muziekredacteur en Waylons management achter, maar nu spreekt Waylon met helemaal niemand meer van die krant. En trouwens ook niet met de Telegraaf, nadat die de eerste repetitie van de Nederlandse show de grond in had geschreven. Waylons manager Paul Brinks roept de Nederlandse pers nu zelfs op een voorbeeld te nemen aan hun buitenlandse collega’s. Die zouden zich wél achter de artiest scharen. De Telegraaf sloeg vanochtend terug: “Waylons Ego: zero points”

Kritische verslaggeving mag niet? “Ik zing nu al dertig jaar, ik heb alle stront gevreten die er te vreten valt. En ik ben echt niet te beroerd nog meer te vreten. Maar ik laat me niet meer wegzetten als een of andere gek. Dan vinden mensen me maar arrogant. Dat boeit me echt helemaal niks.”

Jij zegt: die journalisten zijn vooringenomen. Hoe weet je dat het AD en Telegraaf kwaad in de zin hebben? “Neem dat filmpje: het AD suggereert dat ik de confrontatie met die verslaggever opzoek. Nee, die jongen is mij de hele tijd aan het volgen. Dat geeft aan hoe ze journalistiek bedrijven. Hoe ze dat naar buiten brengen is op een achterbakse en zielige manier. Ze zijn alleen maar zure dingen aan het zoeken. “Het gaat erom hoe die kritiek geuit wordt. Als ik van tevoren weet dat jij niks goeds in de zin heb, dan heeft het geen zin om met je te praten, want alles wat ik zeg wordt verkeerd overgenomen. En hoezo persboycot? Ik zit hier nu toch met jou? Die mensen zijn zelf arrogant dat ze zich journalisten noemen. “Het gaat hier niet om mij, hè. Het gaat om het project Songfestival. Je gaat hier met een team naartoe. Alles wat hier gebeurt, gebeurt zuiver en eerlijk. Als dat wordt besmeurd, vind ik dat je daar tegenop mag staan.”

Leidt deze heibel je niet ontzettend af van je optreden, donderdagavond? “Je kunt je wel aantrekken wat andere mensen vinden, maar dan word je een poppetje. Nee, ik ga straks die zaal binnen met opgeheven hoofd.” De kritische houding van de pers kwam na de eerste repetitie, vorige week woensdag, op gang. Waylon liet zich omringen met expressieve dansers en daar werd niet al te positief op gereageerd. Countryrock combineerde nou niet bepaald lekker met breakdancen, zo was de teneur. Waarop Waylon weer geïrriteerd moest rechtzetten dat het hier niet om breakdancen ging – maar om krumping. Dat was een idee van de choreograaf. “Die kwam aan met krump. En ik zei: 'wat?' Hij zei: krumping. Het buitenbeentje van de dans. Het liedje zegt: ik laat niet met me sollen. Dat is precies wat krump ook is. Alles wat ik zing, beelden zij uit in dans. De eerste keer dat ik het zag werd ik helemaal warm. En kwam zoveel energie vanaf. Het was zo intens. “Ik sta ergens voor. Ik hou m’n poot stijf. Daar gaat het liedje over. Als je dat kracht kunt bijzetten door dit soort kunst ernaast te zetten, dan versterkt dat zich alleen maar.”

In 2014 werd je tweede, als lid van The Common Linnets met Ilse DeLange. Daarna wilde je direct weer meedoen. Waarom vind je het Eurovisie Songfestival zo leuk? “Het uitspreken van ambities wordt vaak gezien als arrogant. Ik weet niet waarom. Het Eurovisie Songfestival is één van de grootste muziekfestivals ter wereld. Daar kijken 200 miljoen mensen naar. Ik zie het als de Olympische Spelen. En als een sporter de ambitie om te winnen uitspreekt is het geweldig, maar artiesten mogen dat niet? Nou, ik blijf het uitspreken.”

Voelt het nu anders dan vier jaar terug? “Ik heb geen andere verwachtingen dan vier jaar geleden. Ik wil nu ook gewoon eerste worden. Maar de ervaring die ik heb met de vorige keer maakt het wel relaxter. Je weet wat er gaat komen.”

Wil je bewijzen het nu op eigen kracht te kunnen? “Dat heeft er niks mee te maken. Toen met Ilse DeLange was ik er ook op eigen kracht bij. Wat dat betreft heb ik het al bewezen. Ik heb geen rancune, ik draag geen haat met me mee. Ik kom hier omdat ik graag muziek wil maken op het grootste podium ter wereld. Hier zit geen ego. Wat andere mensen daar ook van vinden. Dat boeit me niet.”



Stefan Raatgever, popjournalist van het Algemeen Dagblad, reageert op de ophef:

“Het gekke van dit hele verhaal is dat het al maanden voor het Songfestival is bijgelegd. Kijk, conflicten met management zijn in de entertainmentjournalistiek niet ongebruikelijk. Het management van Waylon heeft zelfs van tevoren aan AVROTROS laten weten dat dit was opgelost, dat dit geen probleem zou zijn in Lissabon. “Ik schrijf wat ik zie. Dat heb ik gedaan vanaf het moment dat Waylon bij De Wereld Draait Door zijn liedjes begon te presenteren. Daar heb ik elke dag over geschreven. Ook heel positief. Alleen een van die liedjes vond ik niet zo geschikt – en dat was nou net het liedje dat hij uiteindelijk uitkoos. “Als je Waylons manager – Paul Brinks - nu hoort zeggen dat een eerbetoon brengen aan de inzending van je land het juiste voorbeeld is voor de rest van de pers, dan twijfel ik eraan of hij wel weet wat journalistiek is. Het is in mijn ogen precies zoals met het Nederland elftal. We zijn allemaal supporters, maar wel kritische supporters. We willen dat onze inzending ver komt, maar bij een gekke wissel voelen we na de wedstrijd ook de trainer aan de tand."