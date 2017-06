Watkins brengt nieuw elan naar keurig Emerson String Quartet

Het was een heel goed plan van het Emerson String Quartet om hun 40-jarig bestaan te vieren met een cd waarop muziek van Henry Purcell en Benjamin Britten klinkt. De 20ste-eeuwse Britten liet zich vaak inspireren door de muziek van de 17de-eeuwse Purcell. Hij gebruikte zijn thema's en muzikale vormen in zijn eigen muziek en bewerkte Purcells muziek om die grotere bekendheid te geven. De cd opent met Brittens bewerking van Purcells Chaconne in g mineur. De Emersons spelen het zoals Britten het bedoelde: met volstrekt onauthentiek vibrato, zoals dat nu eenmaal halverwege de 20ste eeuw werd gedaan. Een vreemde ervaring met de hedendaagse barokpraktijk in je oren. De Fantasieën die volgen en niet door Britten zijn bewerkt, worden een stuk strakker en smaakvoller gespeeld. Dit is de eerste cd sinds de komst van de nieuwe cellist Paul Watkins. Hij brengt nieuw elan in het clubje dat altijd een erg keurige indruk maakte. Vooral in de twee strijkkwartetten van Britten speelt het kwartet energiek en met overtuiging. Het laatste deel van het tweede kwartet, een chaconne, is opnieuw een ode van Britten aan Purcell. Puntige ritmes op het scherpst van de snede. Niet de precisie maar de urgentie maken indruk. En dat heeft wel wat.

