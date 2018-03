Watertanden bij een olieverfschilderij

Een vlezige hamburger van minstens een vierkante meter, omhuld door een glanzend laagje cheddarkaas. De ketchup druipt van het broodje, een roze uienring ligt gesneuveld tussen de servetjes. Het gaat hier over een van de olieverfschilderijen van kunstenaar Tjalf Sparnaay, onderdeel van de tentoonstelling 'We Are Food. Je bent wat je eet - over de kunst van voedsel'. Vanaf vandaag te bezoeken in Museum Jan Cunen in het Brabantse Oss.

Lees verder na de advertentie

Omdat Noord-Brabant in 2018 is benoemd tot Europese Regio van de Gastronomie, besloot het museum een tentoonstelling op te zetten die in het teken staat van voedsel. In het ene deel van de expositie staat het varken centraal, hét symbool van de Brabantse voedselindustrie. Zo schittert in het hart van het gebouw het vergulde varken van kunstenaar Guido Geelen. Een werk dat refereert aan het varken als bron van geld en voedsel. Een zaal verder prijken lieflijke illustraties van biggetjes aan de wand, afgewisseld met schilderijen van overvolle varkensstallen.

Het overvloedige gebruik van vlees wekt walging op. Je zou er bijna vegetariër van worden

Het meest excentriek is het werk van kunstenares Bethany de Forest die maquettes maakte van vlees en deze vervolgens fotografeerde. De prints dragen titels als 'Coppa di Parma-lounge' en 'Ardenner kathedraal III'. Het overvloedige gebruik van vlees wekt walging op. Je zou er bijna vegetariër van worden.