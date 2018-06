Wat zijn de trends in de 277 voor de grote literaire prijzen genomineerde boeken?

De Nederlandse romans gáán weer ergens over, wordt verzucht. Je ziet het aan de grote literaire prijzen (Libris en ECI) die het afgelopen jaar gegeven werden aan romans over het koloniale verleden en burgeroorlog (‘De tolk van Java’, ‘De mensengenezer’) en over een kwetsbaar migrantenbestaan in de Bijlmer (‘Wees onzichtbaar’).

Toch is argwaan op zijn plaats bij zulke uitspraken over dé Nederlandse literatuur. Twee jaar geleden, toen de shortlist van de AKO-literatuurprijs bijna alleen uit kunstenaarsromans bestond, scheen het nog dat de vaderlandse literatuur erg in zichzelf gekeerd was, bezig met dode dichters, vergeten componisten, alcoholistische acteurs.

De opmerking van de Libris-jury dat Murat Isik waardering verdient omdat hij in zijn Bijlmerroman ‘Wees Onzichtbaar’ een wereld opent die we alleen maar kennen uit kranten en sociale media, riep de wens op om eens te kijken hoe het er nu voorstaat in de Nederlandse literatuur. Is inderdaad het engagement terug of gaat de literatuur gewoon als altijd haar eigen onthechte gang? En als dat laatste zo is, is dat dan erg?

Dat er nauwelijks onderwijsromans meer zijn (zijn schrijvers geen leraar meer?) maar wel romans over artsen, een enkele bankier en, jawel, vooral over kunstenaars en schrijvers.

En in die lijst vind je dan toch van alles, ook veel wat je al vermoedde. Bijvoorbeeld dat de Nederlandse literatuur meer uit schrijvers bestaat dan uit boeken - veel schrijvers zijn met meer titels genomineerd, veel titels zijn al weer vergeten - en ook dat Arnon Grunberg koploper is met zeven nominaties (twee non-fictie, een verhalenbundel) op de voet gevolgd door A.F.Th. van der Heijden met vijf.

Om die megalomane vraag behapbaar te krijgen sloeg ik aan het clusteren. Ik maakte een lijst van de literaire romans die op de longlists van respectievelijk de AKO/ECI en Libris literatuurprijs waren beland in de laatste tien jaar: 277 titels. Een aardige ‘steekproef’ maar ook een oerwoud aan thema’s en subthema’s natuurlijk, die op zich nog weinig zeggen over maatschappelijke boodschap en urgentie, maar toch wel íets over de mate van betrokkenheid op het zelf dan wel de wereld.

Oorlog en kerk

Verder zie je dat de grote literaire thema’s van de vorige eeuw, de Tweede Wereldoorlog en de kerk, in getal schaars zijn. Dat de oorlog nog steeds een belangrijk thema schijnt, ligt eerder aan de eeuwig durende musical ‘Soldaat van Oranje’ en de megaseller ‘Haar naam was Sarah’ van Tatiana de Rosnay (zie bestseller toptien hieronder) dan aan de Nederlandse literaire romans (ik turfde er 6). Ook Indië is afwezig (alleen ‘De tolk van Java’), Congo duikt dankzij de Vlamingen vaker op (3), zoals ook de Eerste Wereldoorlog eruit springt met niet meer maar wel bekroonde romans (‘Oorlog en terpentijn’, ‘Godenslaap’, ‘De mensengenezer’)

Voor de kerk geldt hetzelfde. Het geloof is nog steeds een thema, inclusief pittige refojeugd (Franca Treur, Jan Siebelink) maar het idee dat de Nederlandse schrijvers daar niet over uitgeschreven raken berust toch meer op de stevige vaderlandse traditie - Jan Wolkers, Maarten ’t Hart - op de weemoed en op de aandacht van de pers, dan op het getal.

Het is niet zozeer het engagement dat terug is, als wel de aandacht voor engagement

Wat je ook ziet: het aantal romans over verlies, ziekte en dood, is wel groot (ik telde er 23). En dat van de acht romans over seksueel misbruik die deze lijst haalden, de twee expliciet autobiografische romans (Kim van Kootens ‘Lieveling’, Ted van Lieshouts ‘Mijn meneer’) de meeste media-aandacht kregen. (En dat ‘Lieveling’ van die boeken de enige bestseller was, al won Jeroen Brouwers voor zijn roman ‘Het Hout’ over het misbruik in de katholiek kerk de AKO-literatuurprijs.)

Er zijn boeken over de vluchtelingen (‘Dit zijn de namen’) en over het migrantenbestaan waarbij de emigranten (Ilja Leonard Pfeijffer, Detlev van Heest, Pieter Waterdrinker) meer lezers kregen dan de (kinderen van) immigranten, met uitzondering van Murat Isik, die nu al drie weken hoog in de bestsellerlijst staat.