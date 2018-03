Wat zeggen 'verscholen blikken' over nauwelijks verholen blikken

'Verscholen blikken' - een taalpurist zal zich misschien aan zo'n combinatie storen, maar als woordenboekmaker raak ik erdoor gefascineerd.

Een paar jaar geleden trof ik in het Algemeen Dagblad iemand aan 'met een verscholen glimlach om zijn mond', in de Volkskrant was iets te lezen over 'nauwelijks verscholen politieke standpunten' en op internet blikte iemand met 'nauw verscholen minachting' naar een ander.