Wat wordt de literaire bagage?

Vier auteurs vertellen wat ze lezen op vakantie. schrijvers van kinderboeken geven tips voor de jeugd.

Hanna Bervoets

Het tegenovergestelde van een mens, Lieke Marsman: "Ik heb het bijna uit, dit uiterst originele romandebuut van Lieke Marsman. Marsman smeedt essays, poëzie en proza samen tot een bijzonder geheel dat tot nadenken stemt over onze positie in de wereld. Hoe verhouden we ons tot onze geliefden, wat is onze plek op de bedreigde aardbol? Wij kunnen niet zonder de aarde, maar de aarde kan heel goed zonder ons, is een van de conclusies die hoofdpersoon Ida trekt. Het lezen van Het tegenovergestelde van een mens is een duizelingwekkende ervaring: alsof je op een heldere nacht je hoofd in je nek legt, de sterren ziet en beseft hoe nietig je bent binnen de grootsheid van het universum - een beklemmende gewaarwording bij een prachtig uitzicht."

Chelsea Girls, Eileen Myles: "Dit boek staat al heel lang op mijn te-lezen-lijst. De schrijver en dichter Eileen Myles verkeerde in de jaren tachtig in de New Yorkse kunstscène en schreef daar veelgeprezen, lyrische memoires over. Chelsea Girls is een culthit uit 1994 maar verscheen dit jaar in een nieuwe Nederlandse vertaling door Evi Hoste, die ook een prachtige vertaling van I Love Dick maakte. Mijn verwachtingen zijn hoog."

To be a Machine, Mark O'Connell:"Ik kreeg dit boek laatst cadeau en heb heel veel zin om het te lezen: in To be a Machine onderzoekt de Amerikaanse journalist Mark O'Connell de stand van zaken binnen het transhumanisme: een stroming die het menselijk lichaam als gemankeerde machine ziet, en al jaren zoekt naar 'oplossingen' om de mensheid te verbeteren. O'Connell gaat op bezoek bij biohackers die elektronische implantaten dragen en interviewt cryonisten die zich na hun dood willen laten invriezen - real life science fiction, ik ben heel benieuwd."