Wat trekt ons toch in de kat?

Terwijl de politie in Barcelona zocht naar de daders van de aanslag op de Ramblas, twitterde de wereld poezenplaatjes. Net als bij de eerdere aanslagen in Brussel en München hadden de autoriteiten gevraagd geen informatie te verspreiden over de details van hun operatie. En dus liep Twitter over van de poezenfoto's; het meest onschuldige antwoord van de sociale-mediagemeenschap.

In de Rotterdamse Kunsthal is de komende maanden een tentoonstelling te zien over onze liefde voor poezenplaatjes. Een familietentoonstelling voor alle leeftijden, met een 'poezenluikje' (een onderdoorgang tussen twee zalen), een 'katwalk', en een poezenhemel met ruimte voor foto's van overleden katten. Daarnaast zijn er poezenkunst en -filmpjes van 1850 tot nu, deels afkomstig van Het Kattenkabinet in Amsterdam en privéverzamelingen.

In de negentiende eeuw kregen onze miauwende huisdieren voor het eerst een eigen plaats in de kunst. En die kan je rustig zoetsappig noemen. Henriëtte Ronner-Knip (1821-1909) maakte er haar specialisme van. 'Het Jachttableau' is een van haar meest dramatische schilderijen, toch moet je het schilderij uit 1850 wel schattig noemen. Tussen de dode haas en half opengereten roofvogels zit namelijk een koddige kat. Hij kijkt verstoord op, één voorpoot over de borst van de fazant onder hem. Een blik die meer onnozelheid dan jachtlust toont.

Schattig

De roze en blauwe poezenschilderijen van Walasse Ting en de foto's van de ietwat arrogante 'vorstelijke' katten van Marie-Cécile Thijs zijn vooral schattig. Heel anders wordt het als de poezen bewegen - zoals bij de eindeloos populaire internetfilmpjes, waarvan in Rotterdam een aantal compilaties te zien zijn. Dan werken ze vooral op de lachspieren.

De rauwe randjes van die mens-poes­re­la­tie komen in de Kunsthal niet erg duidelijk naar voren

Wat is het toch, dat ons zo aantrekt in het vaak onnozele gedrag van de kat? In de documentaire 'Kedi', die op dit moment in de bioscoop is te zien, volgt de maakster Ceyda Torun een zestal zwerfkatten in Istanbul. Meer dan een portret van de katten is het een panorama van Istanbul en een portret van de bewoners die zich ontfermen over de beesten. "Het is alsof het buitenaardse wezens zijn, met wie we om onverklaarbare reden best goed kunnen opschieten", zegt een van de kattenverzorgers.

De rauwe randjes van die mens-poesrelatie komen in de Kunsthal niet erg duidelijk naar voren - de veelbesproken tas die kunstenaar Tinkebell in 2004 maakte van haar overleden kat had er niet misstaan. Wel aanwezig én typerend is de opname van het interview over beeldende kunst dat kunstenaar Marcel Broodthaers in 1970 hield met een kat: het dier reageert heel wisselend op de soms behoorlijk ingewikkelde uitspraken. De kat werkt als een spiegel, die onze verwachtingen en projecties precies zo weergeeft als we dat willen, in alle onschuld.

'Kattenliefde. Negen levens in de kunst'. Tot 14 januari te zien in de Kunsthal in Rotterdam.