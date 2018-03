Wat pittig dom of slim wordt genoemd, is behoorlijk dom of slim

Dit gebruik van pittig als bijwoord van graad (pittig dom is 'behoorlijk dom') blijkt in jongerentaal al enige tijd gewoon te zijn. Mogelijk ligt pittig in de betekenissen 'fors' en 'krachtig' (zoals in pittig tempo, pittige snelheid en pittig rijden) hieraan ten grondslag. De jeugdige toepassing van pittig beperkt zich trouwens niet tot woorden met een negatieve strekking (pittig dom, stom, lelijk), want ook combinaties als pittig leuk en pittig slim komen voor.

Pittig heeft een lange evolutie doorgemaakt om bij deze toepassing uit te komen, want fors en krachtig zijn niet de oudste betekenissen van dit woord. Oorspronkelijk betekende pittig 'pitten bevattend' (pittige druiven, pittige mandarijntjes) of een kern hebbend (pittig hout).

De verschillende figuurlijke betekenissen waarin we pittig nu meestal gebruiken (pittige pepertjes, een pittig gerecht, een pittige uitspraak, een pittig kind, pittig rijden en een pittige klus) zijn allemaal terug te voeren op de basisbetekenis van pittig: een pit of kern hebbend.

In die betekenis is het woord afgeleid van pit, dat in essentie kern, merg, het binnenste van iets en figuurlijk kracht of energie betekent (zoals in 'pit hebben').

Over de herkomst van pit is weinig bekend. Aangenomen wordt dat het woord teruggaat op een taalvorm voor merg of kern van hout.

