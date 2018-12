Wat moeten we zien in Voorburg? De Drie Koningen stelen de show

Jozef en Maria, het kindje Jezus, de os en ezel en herders kregen op kerstavond een plek in de stal. Maar de drie koningen Caspar, Melchior en Balthasar, de wijzen uit het oosten in het bijbelverhaal, zette oma bovenaan de trap. Elke dag mochten ze een trede zakken tot ze – op 6 januari – beneden waren.

Net als zijn oma breekt Marijs ook met het ritueel dat de koningen pas op 6 januari een plek krijgen in de stal

“Pas met het Driekoningenfeest mochten ze ook in de kerststal. Eén dag maar want op 7 januari werd de stal weer opgeborgen. Dat was wel sneu, want de koningen waren de mooiste beelden.” Oma paste daarom na verloop van tijd het ritueel aan. De koningen mochten ook met Kerst al in de stal, met als excuus dat ze te vroeg waren gearriveerd. Marijs: “Volgens oma waren ze met het vliegtuig gekomen, en niet te voet of per kameel.”

Marijs kan nu nog smakelijk lachen om deze dierbare jeugdherinnering. Hij heeft er ook een passie aan overgehouden voor kerststallen. Zijn hele leven verzamelt hij ze al. Zijn allermooiste is nu te zien op de kersttentoonstelling in Museum Swaensteyn in Voorburg, die dit keer in het teken staat van de ‘Drie Koningen’.