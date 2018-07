Wat moet je met een film die alleen mysterie is?

Het probleem met raadselachtige films is dat de spanning overboord gutst zodra je als kijker grip krijgt op wat er aan de hand is. Meestal gebeurt dat als de film een half uur bezig is, wanneer de personages niet langer weg kunnen komen met intrigerend zwijgen. Weg mysterie.

In deze Italiaanse, hoe-zullen-we-het-noemen, metafysische lunchroom-thriller zal het raadsel nooit opgehelderd worden.

De enige locatie is het lunchcafé The Place. Elke dag zit daar aan hetzelfde tafeltje een man. Een beetje vermoeide man, ergens tussen de veertig en vijftig, met een groot boek. Mensen komen binnen, gaan zitten, stellen een vraag en vertellen dingen. Zij willen iets van hem en in ruil kan hij hun wensen vervullen. Meestal moeten ze verschrikkelijke dingen doen. Ze protesteren, maar ze doen het. Als ze terugkomen, noteert hij de details: hoe voelden ze zich bij wat ze deden?

Wordt de man die wensen op miraculeuze wijze in vervulling kan laten gaan meer dan een truc om spanning te creëren?