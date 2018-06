Wat klopt er van al die hardloperswijsheden?

Ik loop net zo lekker op een paar schoenen van Scapino

Lees verder na de advertentie

Ze praten elkaar allemaal na, maar dat wil niet zeggen dat het ook waar is. Toen ik een keer geblesseerd langs de kant naar een wedstrijd stond te kijken, zag ik mensen op verschillende schoenen lopen, sommigen zelfs op blote voeten. Toen ben ik me gaan afvragen of al die wijsheden die je altijd hoort wel kloppen. Zijn het niet gewoon overgeleverde verhalen zonder onderbouwing? Ik vond het als wetenschapsjournalist interessant om op zoek te gaan naar de theorieën achter al die beweringen.

Perfecte loopschoenen Toen ik serieus ging lopen heb ik mijn schoenen persoonlijk laten aanmeten via een loopanalyse bij een hardloopwinkel. Toen ik naar huis ging had ik het idee dat ik goed was voorzien. Ze liepen ook wel lekker, daar niet van, maar ik kwam er in de zoektocht voor mijn boek achter dat die filmpjes eigenlijk heel slecht onderbouwd zijn. We weten gewoon niet goed of het aanpassen van een schoen op een bepaalde type voet meer of minder blessures oplevert. Ik bleek net zo goed te lopen op een goedkoop paar van de Scapino. Als ik dat zeg op de atletiekclub maak ik mezelf daar niet populair mee. Mensen investeren toch tijd en geld in een goede schoen. Ik heb ook geen zin om altijd maar de wijsneus uit te hangen, dus als het voor jou werkt moet je het vooral doen. Het belangrijkste is dat ze lekker zitten. Tekst loopt door onder afbeelding © rv

Banaan Ze zeggen dat je voor een wedstrijd witte bolletjes met jam moet eten. Ik at een keer voor een 10 kilometer mijn standaard ontbijt: yoghurt en muesli. Ik had ook nog een reep chocola op. Dat is eigenlijk precies wat je niet moet doen. Toch liep ik beter dan ooit, maar dat kan ook zijn omdat ik lang rust had genomen vanwege een blessure en daarom goed uitgerust was. Sommige voedingsadviezen zijn wel overeind gebleven in mijn rondgang langs experts. Het is goed om de avond voor een wedstrijd veel koolhydraten te eten. Tijdens het hardlopen kun je ook bananen eten in plaats van sportgels: er zitten net zoveel koolhydraten in. Het gebruiksgemak van een gelletje is natuurlijk wel groter omdat je ze makkelijk meeneemt. Sommige mensen zweren bij bietensap. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat recreatieve lopers er toch harder van lopen. Ik drink het niet, want ik vind het vies. Het beste is volgens mij om zelf te voelen wat goed voor je is

Moe Soms ga ik trainen als ik een slechte nacht heb gehad en nog niet heb ontbeten, een tip die ik kreeg van een sportpsycholoog. Dan voelt alles veel zwaarder dan wanneer je goed uitgerust bent. In de wedstrijd komt ook een keerpunt waarop het pijn gaat doen. Je kunt je dan heel erg laten overmeesteren door het gevoel, maar je kunt het ook verwelkomen. Zo van: hèhè, daar is de pijn eindelijk. Voor mij werkt het om me daarna op externe dingen te richten, zoals het publiek aan de zijlijn. Sommige mensen gebruiken muziek, iedereen doet wat anders.