Wat is er mis met pas net?

Mijn hart bloedt bij dit soort ergernissen, want het gaat bijna altijd om mensen met een groot hart voor de taal, die ergens in het begin van een taalbeschouwing een verkeerde afslag nemen, en dan tot de vaste overtuiging raken dat er iets heel erg mis is. Begrijpelijk, maar eeuwig zonde.

Lees verder na de advertentie

Natuurlijk kun je het woord 'pas' gebruiken als synoniem van 'net' ('kortgeleden'), maar dat wil niet zeggen dat 'pas' geen andere betekenis kan hebben. Dat kan heel goed. In het gewraakte voorbeeld is 'pas' een 'modaalpartikel', dat een modale betekenis aan 'net' toevoegt. Meestal staat het dan achter 'net' ('net pas'), maar ervoor kan ook.

Modale betekenissen hebben vaak te maken met inschatting van waarschijnlijkheden (verwachtingen). Je kunt het mooi zien als je bijvoorbeeld 'Het heeft net pas geregend' vergelijkt met 'Het heeft net nog geregend.' In het eerste geval zeg je dat er een hele tijd verwacht werd dat het zou gaan regenen, maar dat het kortgeleden gebeurd is. In het tweede geval heeft het ook kortgeleden geregend, maar was blijkbaar de inschatting dat het al langere tijd niet geregend heeft. Jammer dat zo'n mooie betekenis door zo'n ergernis onopgemerkt blijft!

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.