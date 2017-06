Wat is de taal nu eenmaal prachtig!

Dat komt omdat het iets heeft van 'Je kunt het wel erg vinden, maar je doet er niets aan dus pech gehad', en dat is niet wat de gemiddelde taalergeraar graag wil horen.

Ik heb daar twee taalkundige emoties bij. Allereerst verbaas ik me erover dat mensen niet juist blij zijn dat de taal eens een keer verandert. Veranderlijkheid is de andere kant van de medaille die flexibiliteit heet. Trouwens: de meeste veranderingen die je echt merkt, zijn relatieve oppervlakkigheden zoals kleine aanpassingen in de woordenschat, vaak nog uitbreidingen ook.

Modaliteit De tweede taalkundige emotie is altijd: wat een fantastische uitdrukking is 'nu eenmaal' toch! Wat hebben we toch een prachtige taal waarbij je met die twee woordjes een hele wereld van meningen en inschattingen oproept! En het is ook zo eenvoudig, als je beseft dat het allemaal 'modaliteit' is. Modaliteit gaat altijd om twee dingen: hoe is jouw en mijn inschatting van de wereld, en hoe zit het met de wenselijkheid van die wereld? 'Nu eenmaal' geeft aan dat de spreker de wereld zo inschat als de rest van de zin beschrijft, maar erkent ook de onwenselijkheid van die wereld voor de aangesprokene. Het is zo, en ik snap dat jij dat niet leuk vindt. Onduidelijk is of dat gevoel van onwenselijkheid door de spreker gedeeld wordt. Daar zit een bron van irritatie. Zo ja, dan ben je samen tegen de boze buitenwereld, zo nee, dan sta je als aangesprokene alleen. Heeft u een taalvraag? Mail deze naar p.a.coppen@let.ru.nl

