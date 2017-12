Wat in het slop zit, zit etymologisch gezien op een doodlopende weg

Misschien omdat we de sloppen niet meer van eigen aanschouwing kennen, begint de betekenis van het woord te vervagen. Geregeld tref je het aan in een context waarin slop 'armoedige woning' lijkt te betekenen: mensen wonen 'in sloppen en krotten', kinderen spelen 'tussen de sloppen' en er zijn speciale 'lampen voor sloppen' zodat de bewoners ook binnenshuis kunnen lezen. Ook het feit dat de samenstelling sloppenwijk hetzelfde betekent als krottenwijk draagt eraan bij dat slop soms wordt opgevat als een synoniem van krot.

Van oorsprong wordt met een slop echter een smal steegje bedoeld, een sluip-door-kruip-doorstraatje met aangrenzende bouwsels en armoedige woningen. Slop is namelijk afgeleid van het werkwoord sluipen.

Doodlopende steegjes

In ons taalgebied waren de sloppen vroeger vaak doodlopende steegjes. Vandaar dat het woord slop soms werd verwerkt in gelegenheidsmetaforen als 'vastlopen in het slop der onverschilligheid'. Sinds de tweede helft van de 19de eeuw figureert slop ook in uitdrukkingen als 'in het slop raken' (stranden, vastlopen, doodlopen, geen uitweg meer weten, geen kant op kunnen) en 'uit het slop komen'. Zo ziet een regionale krant in 1879 voor de liberale partij 'slechts twee wegen om uit het slop te komen, waarin men is geraakt'. Vooral de uitdrukking in het slop raken/zitten sluit qua beeld mooi aan bij betekenisverwante uitdrukkingen als op een doodlopende weg zitten en op een dood spoor raken.

