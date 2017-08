Wat in het geniep gebeurt is niet altijd afkeurenswaardig

Gluren, zichzelf verrijken, iemand knijpen of laten struikelen - dat zijn handelingen die je van oudsher in het geniep doet. Geloof belijden hoort op het eerste gezicht niet in dat rijtje handelingen thuis.

Het lijkt er op dat 'in het geniep' niet meer alleen wordt gebruikt ter typering van handelingen die van zichzelf af­keu­rens­waar­dig zijn

Op het eerste gezicht, want de afgelopen tijd werd in de krant ook van minder afkeurenswaardige handelingen (van iemand houden, boeken lezen) gezegd dat ze 'in het geniep' moesten plaatsvinden. Het lijkt er dus op dat 'in het geniep' niet meer alleen wordt gebruikt ter typering van handelingen die van zichzelf afkeurenswaardig zijn, maar ook voor handelingen die door een bepaalde groep afgekeurd worden of die in een situatie of samenleving niet (publiekelijk) zijn toegestaan.

Geniep komt alléén voor in de uitdrukking 'in het geniep', die oorspronkelijk 'in het donker' moet hebben betekend. De hedendaagse betekenis 'heimelijk' is daar een figuurlijke toepassing van. Geniep is verwant met het Oudengelse woord genip (duisternis, mist), waarvan het tweede deel (nip) teruggaat op een oervorm waarop ook het Latijnse woord nebula (en daarmee ook ons woord nevel) is terug te voeren. Wat in het geniep gebeurt, hoort - om met een andere metafoor te spreken - dus eigenlijk in nevelen gehuld te blijven.

