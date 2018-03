Wat heeft het Duitse leenwoord verboten dat verboden niet heeft?

Zo gebruikte Elsbeth Etty dit woord in november in De Groene Amsterdammer toen ze afrekende met de angstcultuur onder medewerkers van de krant waar ze jarenlang voor had gewerkt: ‘Negatief uitlaten verboten’, schreef ze, en ze voegde er ironisch het motto van de krant aan toe: ‘Lux et libertas’.

Deze maand schreef Hadjar Benmiloud in OneWorld over een fatwa van Erdogans religieuze autoriteit: ‘Dochters mogen misbruikt worden, maar een publieke kus op de wang is verboten’. Aanvankelijk was verboten trouwens vooral populair op ‘rechtse’ weblogs als GeenStijl, waar wat onaanvaardbaar was volgens de ‘linkse kerk’ of de ‘politiek correcte elite’ nogal eens pesterig verboten werd genoemd.

Wat heeft het Duitse leenwoord verboten (het voltooid deelwoord van het werkwoord verbieten) dat ons eigen woord verboden niet heeft?

Verboten herinnert in Nederland aan een tijd waarin ons taalgebied onder tirannen zuchtte, maar niet voor hen zwichtte: de Tweede Wereldoorlog. Verboten roept dan ook een veel negatiever gevoel op dan verboden. Terwijl verboden verwijst naar wat op grond van erkend gezag niet toegestaan is, suggereert verboten dat iets niet toegestaan is op basis van een onrechtmatige aanspraak op macht door grote of kleine dictators. Verboten is dan ook een codewoord waarmee niet alleen wordt uitgedrukt dat iets verboden is, maar ook dat het verbod berust op machtsusurpatie, dwingelandij of dictatuur.

