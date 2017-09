Wat hebben de cultuurchristen en de cultuurmarxist gemeen?

Dat komt mooi uit, want nadat zaterdag in deze rubriek het rondspokende woord cultuurmarxisme al aan de orde is gekomen, kunnen we het maar beter meteen over het cultuurchristendom hebben: het verschijnsel dat mensen die in de westers-christelijke traditie zijn opgegroeid zich bewust blijven van christelijke tradities en zich in hun doen en laten nog altijd laten leiden door christelijke waarden, ook al zijn ze niet meer gelovig.

Lees verder na de advertentie

Cultuurmarxisme en cultuurchristendom beginnen beide met cultuur, maar in de praktijk verschillen deze concepten sterk van elkaar. Dat blijkt vooral uit het gebruik van de afgeleide persoonsnamen.

Nog nooit heb ik iemand zichzelf een cultuurmarxist horen of zien noemen. Daarentegen hebben allerlei mensen zichzelf de afgelopen jaren in interviews aangeduid als cultuurchristen: Frits Bolkestein, Thomas von der Dunk, Tommy Wieringa, noem maar op. Daaruit kun je opmaken dat cultuurchristen een identiteit en cultuurchristendom een maatschappelijke stroming is.

Dat daarentegen niemand zichzelf als cultuurmarxist presenteert, leidt weliswaar niet logisch tot de conclusie dat cultuurmarxisten niet bestaan, maar hun existentie wordt er wel wat minder waarschijnlijk door. Wat betekent dit voor de definities van beide woorden? Terwijl de woordenboekmaker cultuurchristen zal omschrijven als een persoon, kan hij in de verleiding komen cultuurmarxist te definieren als een fantoom of hersenspinsel.

Ook een taalvraag? Mail naar tdb@taalbank.nl

Lees hier andere afleveringen van de taalrubriek.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.