Wat een ondier is de mens

Met 'Aap op de wc', over de Rotterdamse dierentuin, overtuigde Joukje Akveld jonge lezers, maar ook oudere, en geldschieters voor een nieuw project. Met dieren, nu niet in gevangenschap, maar in hun natuurlijke omgeving in Afrika. Dat is tenminste de boodschap van het omslag: daarop staat 'Wij waren hier eerst', met de 'e' van 'hier' vervangen door een silhouet van het continent. In werkelijkheid beperkt Akveld zich tot Zuid-Afrika, wat natuurlijk al groot genoeg is voor een dierenboek.

Het verhaal dat Akveld vertelt, gaat over dieren, maar steeds ook over de mens. Akveld is niet mild over dit zoogdier. Ze waarschuwt de lezers al snel voor de rol van homo sapiens. "Als de mens je favoriete diersoort is, is dit geen boek voor jou." Want de mens, wat een allesbepalend ondier is dat.

"In de tijd van de walvisjacht was een dode walvis meer waard dan een levende. Tegenwoordig zijn walvissen zwemmende goudmijnen. Een dolfijn of een orka in een dolfinarium is voor veel mensen niet meer genoeg. Liever dan in een zwembad zien ze walvissen in het wild. Daarvoor willen ze best betalen." Het toerisme in Zuid-Afrika groeit, 'hoe meer mensen walvissen komen kijken, hoe beter het gaat met het toerisme'. Het zijn ook de toeristen die de verspreiding van leeuwen bevorderen, ook naar plaatsen waar ze nooit voorkwamen. "Omdat mensen die naar een wildpark gaan de Big Five willen zien. Olifant, neushoorn, buffel, luipaard en leeuw."

Puntige zinnen Akveld is op haar best in puntige zinnen. "Sommige mensen geloven het echt: dat God dronken was toen hij de baviaan schiep. Dat je hem mag doodschieten omdat hij het laagste van het laagste is, samen met de blauwaap, het boszwijn, de jakhals en de caracal." Dit boek is geschikt voor alle leeftijden. Ieder hoofdstuk besluit Akveld met 'Safaritips'. Kinderen krijgen over de wilde hond, het 'meest bedreigde grote roofdier van Zuid-Afrika' ('het smerigste ongedierte' en dus zo goed als uitgeroeid) de tip om te gaan zeuren. "Hoe vaker toeristen naar ze vragen, hoe groter de kans dat wildparkeigenaren een roedel wilde honden in hun park toelaten." Haar praktische safaritips zijn een genot om te lezen. Wat te doen als je door een slang bent gebeten? Blijf rustig. En "bedenk dat je kans om te overleven veel groter is dan als die slang een krokodil was geweest." Joukje Akveld Wij waren hier eerst Ill. Piet Grobler Gottmer; 224 blz. € 24,99 oordeel Puntige zinnen, praktische tips zijn een genot om te lezen

