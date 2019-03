Wat blijft hangen is het lijdensverhaal van de Bach-zanger in ‘De Verwondering’

Fijner om te zien was dat het team van ‘De Kwis’ ook op halve kracht een grappige en actuele show neerzet: de eerste aflevering van ‘Even tot hier’ van de cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe stond als een huis, zeker qua muziek.

Lees verder na de advertentie

Maar een klein programma van de zondagmorgen blijft vooral hangen: ‘De Verwondering’, de serie inspirerende gesprekken over de werkelijke dingen des levens. Met deze keer voor mij een extra dimensie: zowel interviewster Annemiek Schrijver als haar gast, kerkmuzikant Bas Ramselaar, woonden bij me om de hoek, in dezelfde buurt in Amersfoort.

De zanger gaf een mooie omschrijving van jezelf herpakken na een burn-out: ‘Zodra in een verbrand bos wat regen valt, komt er vanaf de bodem toch weer nieuw leven op’

Ik weet niet of die twee elkaar toen weleens spraken. Annemiek fascineerde altijd met een statige manier van lopen. Rechtop, een zelfverzekerde glimlach om de mond. Niet per se toegankelijk, maar dat was misschien vooral mijn interpretatie. Bij Bas Ramselaar kwam ik weleens over de vloer. Hij was als puber een radiopiraatje, onder de naam Eldoradio. Ik luisterde graag naar zijn muziek. Een enkele keer zat ik op de zolderkamer vanwaaruit hij de wereld liet horen wat hij mooi vond. Al bereikte hij misschien maar een paar straten.