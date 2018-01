Wat blank is, wordt gewit

Niet in alle gevallen: kelders zullen ook in de toekomst bij overstromingen blank staan, dichters blijven blanke verzen (rijmloze versregels) schrijven, en vechten en vrijen blijven ze bij de NOS vast ook wel met de blanke sabel doen. Het gaat de NOS om de kleurnaam blank, die in sommige contexten verwisselbaar is met wit. In blanke lak en blanke vrouw betekent blank 'bleek' of 'licht van kleur', net als wit in witte wijn en witte man.

Lees verder na de advertentie

Dat is in lijn met de etymologie van blank, dat sinds de 13de eeuw in het Nederlands in gebruik is en vooral na de Middeleeuwen courant werd. Van oorsprong is blank, dat etymologisch verband houdt met het werkwoord blaken (schitteren), een Germaans woord voor 'met een lichte kleur' en 'blinkend'. Het Latijn en veel Romaanse talen hebben woorden als blancus, blanc en blanco uit het Germaans overgenomen.

Het risico van nadrukkelijke taalpolitiek is polarisatie Ton den Boon