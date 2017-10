Wat bezielt een 14-jarige om zes kogels op zijn ouders af te vuren?

Door een mislukt wetenschappelijk experiment op zichzelf, verandert wetenschapper Bruce Banner in zijn groene alter ego wanneer zijn hartslag van woede over de 200 gaat. Hij ziet het aankomen op zijn horloge-hartslagmeter. Even pauzeren en ademhalen is vaak remedie genoeg. Hoe waar, eigenlijk. Konden echte mensen ook maar weten wanneer hun innerlijke monster de kop op zou steken.

Maandag zond BNNVARA twee producties uit over waargebeurde misdaadverhalen. waarin het Kwaad andere vormen aannam. In ‘Van God los’ ontwikkelde de moordlust zich veel subtieler, als gevolg van gevoelens van onderdrukking en manipulatie. Knap hoe deze serie, met elke aflevering een andere regisseur en cast, al vier seizoenen in het hoofd en hart van daders kruipt om te verbeelden wat hen tot misdaad drijft. In de documentaire ‘I Shot My Parents’ kwam de misdadige handeling schijnbaar uit het niets. Zoon Nathon (nu 18 jaar) weet nog steeds niet waarom hij als 14-jarige ’s nachts zes kogels op zijn ouders afvuurde.

Zijn vader had bewakingscamera’s binnenshuis - raar, normaal staan ze naar buiten gericht - waarop te zien was hoe Nathon ’s nachts met opa’s revolver naar hun slaapkamer sluipt. Ieder drie kogels in het hoofd. Ze overleven, stoppen hun gevoelens diep weg en verzoenen zich met hem in de gevangenis. Zoals zijn oma uitlegt: “Ik houd zo veel van mijn dochter, maar ook van degene die haar heeft neergeschoten. Je zet je liefde niet gewoon uit.”

Depressief

Wat bezielde hem? Hij had geen psychose, persoonlijkheidsstoornis, verslaving. Hij weet het zelf niet. Helaas bijt de Britse documentaire niet echt door, uit respect voor de slachtoffers misschien. Hij stipt aan dat zijn ouders erg streng waren, maar laat geen expert vertellen over mechanismen in die specifieke gezinssituatie. Iedereen in dat gezin kropt zijn emoties op. Het introverte gezicht van Nathon is benauwend onleesbaar. Hij heeft nooit leren omgaan met emoties terwijl hij heel wat onrechtvaardigheidsgevoel te verwerken kreeg. Kwam hij een keer te laat op school, dan kreeg hij buitenproportionele straf. Eerst het hele huis stofzuigen. Klaar? Nee, nu dweilen. Nu klaar dan? Nee, nog ander taakjes. Huisarrest. Een ‘apparatenstop’ met inname van zijn telefoon en Xbox.

En oh ja, hij had nog te veel taakjes om te mogen meespelen in zijn basketbalwedstrijd. Een populaire jongen, sociaal en atletisch, met twee ouders die stukje bij beetje zijn hoop afpakten (en hem met camera’s observeerden - horen we niets over.). Hij bleek depressief en wanhopig. Toen deze jongen bij de wapenkast kon - dit is Amerika - nam kennelijk zijn innerlijke Hulk het over. Kookpunt bereikt.

Na afloop zette ik de tv uit. Het was stil op straat. In de kamer hing een ontluisterende leegte. Dit is dus waar mensen toe in staat zijn als het groene gif hun hart overneemt. Geen prettige gedachte om mee naar bed te gaan.