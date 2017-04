Wat bekt lekkerder, wegwerpen of weggooien?

Nu ben ik over het algemeen wel gevoelig voor het lekkerbekkenargument, maar het kan twee kanten op werken. Natuurlijk, er zit iets esthetisch bevredigends in een mooie alliteratie, maar anderzijds is het woord 'weggooi' veel gemakkelijker uit te spreken. In het woord 'wegwerp' begint je uitspraak vóór in de mond, bij 'g' zit je helemaal achterin, en bij de tweede 'w' moet je weer helemaal naar voren.

Taalgebruikers kiezen vaker voor gemak dan voor schoonheid

En dan moet je op het einde ook nog eens twee ingewikkelde medeklinkers uitspreken: de 'r,' die zo ongeveer als de moeilijkste klank wordt beschouwd, en de 'p' waarbij je spierspanning nodig hebt om een druk op te bouwen die je in een keer moet loslaten. Ik word al moe als ik het beschrijf. Taalgebruikers kiezen vaker voor gemak dan voor schoonheid.

Je kunt het de bedenker van het woord 'wegwerpmesje' niet meer vragen, maar zeer waarschijnlijk bestonden er al andere woorden die begonnen met 'wegwerp-,' dus het was vast een logische keuze.

Maar ook de bedenker van het allereerste wegwerpwoord is helaas onbekend, dus een echt motief is niet te achterhalen. De verklaring dat 'gooien' destijds informeler was dan 'werpen' is in ieder geval controleerbaar. Tegenwoordig is dat zeker zo. Dat kun je bijvoorbeeld afleiden uit woorden als 'pijltjesgooien' (informele cafésport) tegenover 'speerwerpen' (formele elitesport).

