Wat als een fout verleden je inhaalt?

Willem Asman

Enter - Rebound 1

Error - Rebound 2

Ambo Anthos; € 20 per deel

In eerdere boeken als ‘De Cassandra paradox’, Asmans debuut over Amerika na 9/11, slaagde deze Nederlandse schrijver erin complexe thema’s razendspannend te maken. Ander voorbeeld van zijn kunnen: ‘Wondermans Eindspel’ dat handelt over een verbitterde politicus uit Nederland die voor de VN moet opdraven om in een Afrikaans land vrede te stichten. Asman werkt tegenwoordig aan een nieuw ambitieus project: de Rebound-trilogie, waarvan nu het tweede deel verschijnt.

Rebound is de naam van een geheime, internationaal opererende organisatie die mensen een nieuwe identiteit geeft. Een soort alternatief van het bekende getuigenbeschermingsprogramma. Reboundklanten zijn criminelen of juist mensen die voor hen op de vlucht zijn. Iedereen verdient een tweede kans in het leven, is het motto van het bedrijf. Lekkere onderwerpen voor een thriller: het verleden dat je uiteindelijk toch nooit écht achter je laat, leven met geheimen, vertrouwen, verraad. Het komt allemaal aan de orde.

Charlie, speurt wel zelf stiekem op internet naar haar vader. En dan gaat het mis

Ondergedoken in Buitenveldert Het eerste deel ‘Enter’ draait om Rebound-cliënte Tyler. Zij leeft ondergedoken in de Amsterdamse wijk Buitenveldert omdat haar echtgenoot in Amerika zich ontpopte tot een nare bendeleider en mensensmokkelaar. Niemand mag iets van haar verleden weten, te gevaarlijk, haar man jaagt op haar. Ook hun enige dochter Charlie weet niets. Zij was nog te jong om zich haar vader te herinneren toen ze uit de vluchtten. Maar Charlie, inmiddels puber, speurt wel zelf stiekem op internet naar haar vader. En dan gaat het mis. Je leeft met Asmans personages mee. In deel twee, ‘Error’, geldt dat voor een andere Rebound-klant: de Fransman Alain, een 35-jarige moordenaar uit Corsica. Hij start zijn nieuwe leven in een bergdorp in Idaho. Een geschikte plaats, zo beschrijft Asman, die ook de dorpssfeer mooi tekent. Wanneer de speculaties over Alains verleden al te enthousiast worden in deze afgelegen gemeenschap “was er altijd wel een toehoorder die naar de Bijbel verwees en wat zei over ‘hij die zonder zonde is’. En daar had dan niemand iets aan toe te voegen, behalve ‘amen’.”