Wantrouwig en xenofoob: de Sovjetmens is terug

Masha Gessen

De toekomst is geschiedenis. De terugkeer van het totalitaire Rusland

De Bezige Bij; 576 blz.

€ 34,99

Toen op 19 augustus 1991 tanks verschenen in de straten van Moskou wist de moeder van de toen 7-jarige Masha instinctief meteen dat het goed mis was. “We moeten het land uit”, zei ze zonder aarzelen, herinnert de Amerikaans-Russische journaliste Masha Gessen zich.

Het overhaaste vertrek bleek niet nodig. De conservatieve staatsgreep die de ineenstorting van het communistische regime had moeten voorkomen mislukte jammerlijk, het ideologische masker van de Sovjetstaat viel aan gruzelementen en binnen luttele maanden viel het land uiteen in vijftien onafhankelijke staten. In Rusland gloorde met president Boris Jeltsin aan het roer een democratische dageraad, zo leek het.

Een van de weinigen

Socioloog Joeri Levada was een van de weinigen die het dramatische einde van de Sovjet-Unie hadden zien aankomen. Eind jaren tachtig zocht hij naarstig naar een definitie van de homo sovieticus, de Sovjetmens die zeventig jaar lang de steunpilaar van het regime was. Een wezenskenmerk was volgens hem zelfisolatie. Net als de USSR zich door een IJzeren Gordijn gescheiden wist van de boze buitenwereld, koesterde de Sovjetmens een diep wantrouwen jegens iedereen die anders en daarmee onbetrouwbaar was. Maar Levada constateerde ook dat de homo sovieticus op zijn retour was, een uitstervende soort, zonder welke het Sovjetsysteem gedoemd was te verdwijnen. De roerige gebeurtenissen van 1991 leken hem gelijk te geven.

Gessen zoekt in haar jongste boek ‘De toekomst is geschiedenis’ een verklaring voor de koers die het moderne Rusland is ingeslagen onder president Vladimir Poetin, de man die al zeventien jaar de teugels in handen heeft en bij de presidentsverkiezingen van 18 maart afstevent op een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. Ze volgt de lotgevallen van vier Russen die halverwege de jaren tachtig zijn geboren en als kind de nadagen van de Sovjet-Unie nog min of meer bewust hebben beleefd. Parallel daaraan beschrijft ze de zoektocht van drie ouderen - een filosoof, een socioloog en een psychologe - die de roerige gebeurtenissen van de afgelopen decennia proberen te verklaren vanuit hun eigen vakgebied.

