Wanneer is het woordje 'te' te veel?

Ik heb daar altijd een beetje moeite mee. De gemiddelde astronoom mag in de krant zonder met de ogen te knipperen schrijven over een ‘roodverschuiving in het spectrum van een sterrenstelsel’ (ik zou al nauwelijks kunnen uitleggen wat een sterrenstelsel is) maar als een gemiddelde taalkundige ‘naamwoordelijk gezegde’ schrijft dan is dat ineens te moeilijk.

In de zin ‘Wij zitten te zingen’ hebt u op geen enkele manier de neiging om te zeggen ‘Wij zitten zingen’, nietwaar?

Maar ik ben de beroerdste niet. Dan heb ik het in deze aflevering alleen over het woordje ‘te’, veel minder vakterminologisch kun je niet worden. En ik zoek aansluiting bij uw taalgevoel. In de zin ‘Wij zitten te zingen’ hebt u op geen enkele manier de neiging om te zeggen ‘Wij zitten zingen’, nietwaar? Dat woordje ‘te’ is noodzakelijk. Je kunt het niet weglaten.

Maar nu ‘Wij hebben (de hele avond) zitten zingen’. Hé, hier zit geen woordje ‘te’! Wat vindt u van ‘Wij hebben (de hele avond) zitten te zingen’? Is deze zin volgens u beter met of zonder ‘te’? En hoe zit dat bij ‘Wij zullen (de hele avond) zitten te zingen’? Of moet het zijn ‘Wij zullen (de hele avond) zitten zingen’?

Er bestaan geen taaladvieswerken waar u dit kunt opzoeken. Het zit in uw taalgevoel. Blijkbaar maakt dat gevoel onderscheid tussen drie varianten van het woord ‘zitten’. Als u wilt weten welke drie varianten dat zijn, dan moet u me maar even schrijven dat ik meer vaktermen in de taalrubriek moet stoppen.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Ook een prangende taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl.

