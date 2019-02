Wanneer ben je een vluchteling en wanneer niet meer?

Het zou allemaal goed komen, Wael wist het zeker. De 20-jarige ict-student uit Homs keek op 30 maart 2011 vol vertrouwen uit naar de toespraak van Assad. Ja, er waren spanningen en moeilijkheden, maar zijn president kon dat oplossen. Op de universiteitscampus waren schermen opgehangen. Het plein stond vol. Met deze historische speech zouden de opstandelingen van hun argumenten worden beroofd en voortaan zwijgen.

Het liep anders. Tijdens de redevoering werden niet Assads tegenstanders, maar zijn supporters steeds stiller. Wael was geschokt: zijn leider lachte de problemen weg en deed of er niks aan de hand was. Wael was om, voortaan hoorde hij bij de revolutionairen.

Op die voorjaarsdag veranderde Waels leven voorgoed. Van een doodgewone Syrische adolescent veranderde hij in een banneling die alles moest opgeven en acht jaar later zijn verhaal door schrijfster Suzanna Jansen liet optekenen, omdat hij wilde aantonen dat een vluchteling geen ander soort mens is.

Gedrukt op cellofaanpapier

‘Wael. Het verhaal van een jongen uit Syrië’ is een aangrijpende monoloog van een zelfbewuste, optimistische twintiger. In korte hoofdstukken vertelt de hoofdpersoon over zijn jeugd. Over hoe hij tijdens de oorlog zo lang mogelijk bleef werken, studeren, plezier maken en verliefd was. Over hoe hij, toen het kantoor van zijn baas was platgebombardeerd, ging helpen bij het Rode Kruis en zich inzette voor inwoners van de kapotgeschoten delen van de stad. Over hoe de fonteinen deden of er niets aan de hand was en gewoon bleven spuiten.

Doordat Waels levensverhaal in de ik-vorm is geschreven, is het indringend en persoonlijk. In Ilja Trojanows ‘Na de vlucht’ komt het woord ‘ik’ nagenoeg niet voor. Trojanow is meer beschouwend dan Wael. Ongetwijfeld komt dat doordat er zoveel meer tijd verstreken is sinds Trojanows vlucht. Met een kleine tweehonderd ultrakorte observaties en aforismen reflecteert de Bulgaarse auteur op hoe hij als 6-jarige in 1971 met zijn familie politiek asiel kreeg in Duitsland. Wat betekent het om vluchteling te zijn? Wanneer ben je het niet meer? Vragen waar elke vluchteling mee te maken krijgt, of je pas onlangs of al decennia geleden in je nieuwe land bent aangekomen. En zo vullen ‘Wael’ en ‘Na de vlucht’ elkaar aan. Je kunt ze door elkaar lezen, op elkaar leggen. Alsof ze gedrukt zijn op cellofaanpapier.

Omslag ‘Wael’ © TR BEELD

Trojanow: De vluchteling is nog maar net volwassen of de verdrijving uit het paradijs vraagt opdringerig zijn aandacht. Wat ligt er meer voor de hand dan vechten voor het herstel van het paradijs?

Vechten wilde Wael niet. De situatie was te chaotisch. Verschillende revolutionaire groepen streden tegen elkaar in plaats van tegen Assad. Soms ontvingen ze buitenlandse donaties om wapens te kopen, inclusief de opdracht een bepaalde buurt te veroveren. Wat later moesten ze op instructie van die donateurs de veroverde wijk zonder opgaaf van reden weer opgeven. “Mensen stierven, maar ze wisten niet eens waarvoor.”

Vechten moest Wael wel. Dienstplicht in het leger van Assad. Toen daar geen ontkomen meer aan was, besloot hij te vluchten.