Wandelwalhalla aan de Waal: Waardenburg

Liefst twee keer werd Landgoed Waardenburg en Neerijnen afgelopen jaar in de landelijke pers geroemd. Niet door de eerste de beste. Journalist Caspar Janssen, die anderhalf jaar voor de Volkskrant dit land beliep, zette het domein in de West-Betuwe in zijn top-3. En routemaker Rob Wolfs liet NRC weten dat een van zijn intussen bijna 400 Trage Tochten over het buiten een van zijn oogappels is.

Een waardig begin van een nieuw wandeljaar leek het traject me zodoende. Zonder jachtig doorstappen, want slechts een luttele 9 kilometer. Maar desondanks genoeg te genieten, omdat dit troetelkind zowel kastelen als parkbos en uiterwaarden omarmt. Bovendien: het traject is liefst 90 procent onverhard - Rob Wolfs’ streven dat voor de meeste van zijn Trage Tochten in deze geplaveide natie niet is weggelegd.

Geliefd landschappelijk schoon verveelt nimmer. Zelfs niet als grauwe regenwolken eroverheen jagen en de natuur voorlopig een dutje doet. Toegegeven: een idyllisch dekentje van vlokken zou zeer welkom zijn in het slapende parkbos dat direct tegenover het Stroomhuis ligt. Maar hé, de witte winterbes doet zijn best, zijn rode broeder eveneens en een onvermoeibare groene klimmer compenseert enigszins de kale takken van een aantal zomereiken.

Horeca vindt de routeman - terecht - van secundair belang. Maar intussen is een aangename uitspanning mooi meegenomen. En ook daarin voorziet het illustere aan de Waal gelegen landgoed. Wie verwacht er in het krap 500 koppen tellende Neerijnen een uitspanning hip gehuld in een industrieel jasje? Het Stroomhuis - startpunt van de Trage Tocht - zit in het voormalige PGEM-verdeelstation dat decennialang elektriciteit uitstrooide over de Betuwse Tieler- en Bommelerwaard, en gelukkig van de sloopkogel werd gered. De robuuste bakstenen beauty oogt streng en introvert door haar hoge ruitjesramen, maar het is er goed toeven weet ik uit eerdere ervaring. Want Neerijnen en omstreken - niet ver van het dorp waar ik ben getogen - is reeds lang eveneens een van mijn uitverkorenen.

Doorweekt donk

Al snel slingert het naar opener landschap en komt kasteel Waardenburg in het vizier. Dat herbergt na een even lange als bewogen historie tegenwoordig kantoorridders, en is enkel op de Open Monumentendagen van binnen te bezichtigen. Dus nemen mijn wandelcompagnon en ik genoegen met het monsteren van het opvallend veelhoekig exterieur; naar het schijnt een zeldzaamheid in kastelenland.

Even verderop treffen we in een doorweekte donk toevallig de boswachter. Hij grinnikt om de legende die de burcht extra pr bezorgde: de middeleeuwse medicus en magiër Faust - die in ruil voor zijn ziel zeven jaar gebruiktmaakte van de diensten van de duivel - zou er uiteindelijk door de demon aan de haren zijn uitgesleept. “Een grappig verhaal dat we graag in ere houden, maar waarschijnlijk verbleef Faust niet in Waardenburg maar Würzburg”, vertelt de sympathieke boswachter. We keuvelen wat te midden van een warrig stukje parkbos. Dat onderging een paar jaar geleden een hoognodige opknapbeurt, maar vergt weer enig onderhoud sinds de stevige januaristorm van 2018 de zieltogende essen - lijdend aan een desastreuze ziekte -een laatste zetje gaf.

Na een steil klimmetje turen we vanaf de verbrede Waalbandijk over de uiterwaarden. In de groene graslanden grazen grauwe ganzen, kleumen kale en ongeknipte knotwilgen in de natte grienden en staan oude meidoornhagen onverstoorbaar te zijn. Het rivierlandschap in optima forma.