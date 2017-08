Waes leert ons: als Pyongyang oorlog wil, heeft het zijn eigen volk alvast mee

Bij toeval zond België Eén precies op woensdag een herhaling uit van de reis van Tom Waes naar Noord-Korea. Indrukwekkend. Althans, ik had nog nooit beelden gezien uit dat land, op wat shots van de grens met Zuid-Korea na. Waes bezocht die grens ook. Zijn gids vulde de grenswachter aan: “We zijn niet bang. We zijn klaar om de VS te vernietigen.”

Ja, ja. Menen ze dat nou? Waes deed zijn best om tot de Noord-Koreanen door te dringen en iets dichter bij werkelijke antwoorden te komen.

Op zich is dat aan hem besteed. De VPRO heeft al langer verschillende afleveringen van ‘Reizen Waes’ uitgezonden, en ik ben om. De Belg Tom Waes (48) is eigengereid, heeft joie de vivre en een aangename dosis rebellie, waardoor hij lokale mensen vaak kan ontdooien. Van zijn stoerheid blijft geinig genoeg niets over als hij lokale smerigheden te eten krijgt (in China bijvoorbeeld in jongetjesurine doorgekookte eieren, in Noord-Korea hondenpens). Toch heeft hij lef, getuige zijn voormalige carrière als diepzeeduiker bij booreilanden. Dat komt van pas in zijn reizen naar landen die toeristen mijden, zoals Sierra Leone na de ebolacrisis, of Noord-Korea. Het risico op besmetting of arrestatie is voelbaar maar hij is niet bang de confrontatie op te zoeken.

Onderscheid

Noord-Korea dus. Drie jaar lang had hij stille diplomatie bedreven om te mogen filmen, en maandenlang had hij gekissebist over een streng reisschema. Hij moest akkoord gaan over wat hij wel en niet mocht filmen. Behalve de Britse gids Simon krijgt hij nog twee gidsen om hem én elkaar in de gaten te houden, Mister Lee en Honey. En o wee als hij grapjes maakt over hun helden: grondlegger van het land Kim Il-sung, vader Kim Jong-il en zoon Kim Jong-un, de huidige Grote Leider.

Meteen na vertrek wordt Waes’ pokerface op de proef gesteld bij een verplicht bezoek aan reuzenstandbeelden van de twee overleden Leiders. Bloemetje op een lijn leggen, zonnebril af en samen in een rij buigen: dat protocol moet nog vaker. Hij doet het met toenemende tegenzin. Na een dag vol verplichte bezoeken aan megamonumenten in hoofdstad Pyongyang doet Waes een ontdekking. Op een brug ziet hij het hoge toeristenhotel liggen op de kop van het eiland in de rivier. ’s Avonds mag niemand meer van dat eiland af, en hopla, alle toeristen handig op een kluitje. Hij vindt het van een shockerende strategie. Gewone mensen mogen niet met westerse mensen in aanraking komen. Hij krijgt ook alleen militairen (m/v) te spreken die oprecht gelukkig lijken te zijn met hun Leiders.

In de Nationale Bibliotheek veroorzaakt Waes een relletje door vergeefs om westerse boeken te vragen. Ernest Hemingway? George Orwell? Hij weet ze wel te kiezen. “Wij houden niet van die boeken”, zegt gids Lee uiteindelijk. “Wees gewoon eerlijk. Het mag niet”, zegt de Britse gids Simon.

Is dat onderscheid wel zo hard? Hun motivatie om te willen wat de Grote Leider wil, lijkt flink geïnternaliseerd, leren we van Waes. Als Kim Jong-un oorlog wil, heeft hij zijn eigen volk alvast mee.