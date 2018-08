Wacht ons het herfsttij in televisieland?

Het nieuwe taalhulpje kwam tot ons via ‘De s.p.e.l.-show’ van de onvergankelijke Astrid Joosten, een goedbekeken zomerse quiz die deze week zijn laatste aflevering beleefde; de televisieherfst staat voor de deur. Een seizoen dat veel nieuws brengt, maar ook veel ouds. Om niet te zeggen grijs.

RTL4 trapte vorige week al af met 'The Voice Senior'. Wanneer ik dit schrijf heb ik alleen de eerste aflevering kunnen zien, maar ik vond het een groot feest. Pensionado’s die de longen uit hun lijf staan te zingen, ontspannen optredend zonder al die stress die je bij jongere kandidaten wel ziet. Voor die jonkies is er dan ook nog een hele carrière te verdienen of te verknallen, terwijl voor de oude artiesten de jurywaardering en het applaus simpelweg mooi meegenomen zijn. Als slagroom op de levenstaart.

De hele tijd die enorme verbazing dat iemand al bijna zeventig of taggetig is en er toch nog geluid uitkomt

Wel is het gejubel van de juryleden en presentatoren soms erg overdreven. De hele tijd die enorme verbazing dat iemand al bijna zeventig of taggetig is en er toch nog geluid uitkomt. Alsof je op die leeftijd doorgaans al klinisch dood bent.

Geenszins: check op internet het deze week verschenen filmpje met de Australische Faye Morgan (81) maar eens, waarop is te zien hoe deze kordate oma twee gigantische pythons uit een barbecue verwijdert. Tachtig, het nieuwe zestig.