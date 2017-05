Waarom worden bijna geen Songfestivalnummers echte hits?

Zoals 'Calm after the Storm' in Nederland, van the Common Linnets, in 2014. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Want ook in Kiev zitten er een hoop hedendaagse oorwurmpjes bij, die op papier op het lijf zijn geschreven van popsterren als Justin Bieber of Katy Perry. Sterker, ze zijn het, want acht van de nummers dit jaar zijn van Zweedse hitmakers, die hun waar normaliter slijten aan geaccepteerde popsterren.

Lees verder na de advertentie

Zoals de Zweed Joacim Persson, die al met Kylie Minogue, John Legend en Kelly Clarkson werkte. Hij schreef dit jaar de inzendingen van Servië, Macedonië en Bulgarije. Hij had bij het schrijven heus niet Jana Bureska of Tijana Bogievi in het achterhoofd.

De massa haalt zijn neus op voor het Eurovisie. Het is een freakshow. Een politiek schaakspel

Hij had ze net zo goed kunnen voorleggen aan de Biebers en Swifts van deze wereld. Daar loopt Persson alleen niet mee te koop, wanneer de broodcomponist een opdracht probeert binnen te halen van een artiest die een hip, geloofwaardig imago nastreeft.

En dat terwijl het Eurovisie deze week wereldwijd zo'n tweehonderd miljoen televisiekijkers bereikt. Ik kan u zelfs verklappen dat mijn gewaardeerde collega, die normaliter deze kolommen volpent met zijn doorwrochte analyses van obscure Oostenrijkse componisten, vanavond voor de televisie zit.

Hij is een liefhebber, overigens, maar de massa haalt zijn neus op voor het Eurovisie. Het is een freakshow. Een politiek schaakspel. Een vreugdevuur van chauvinisme. Maar een podium voor serieuze, muzikale kwaliteit? Nee, natúúrlijk niet, vinden we met z'n allen.

Tekst loopt door onder video.

Songfestivalkraker Zonde eigenlijk, want er loopt oprecht een hoop kwaliteit rond op het festival. Toegegeven, zo'n circusact van Montenegro die lasso werpt met zijn paardenvlecht, al die etnische bombast of die Roemeense jodelhiphop maken het er niet beter op, maar er is een kentering gaande. Vroeger gebeurde het wel vaker dat een songfestivalkraker doordrong tot de reguliere hitparades. Laten we Abba en Johnny Logan vooral niet vergeten. In het songfestivalgekke Zweden wordt de Eurovisie-lichting van dit jaar komende zomer platgedraaid op de radiostations, en in eigen land heeft de Italiaanse Francesco Gabbani nu al een zomerhit te pakken. Wie weet, na vanavond, ook in heel Europa. Wat ervoor gaat zorgen dat het aantal radiovriendelijke pophits op het Eurovisie volgend jaar zal toenemen. Alleen maar die gelikte, geproduceerde oorwurmpjes? Dat zou maar een saai feestje opleveren Ergens is dat wel jammer, mijmerde een doorgewinterd lid van het Nederlandse songfestivalperskorps deze week. Al die gekkigheid is namelijk ook wat het Songfestival zo bijzonder, uniek, bizar en magisch maakt. Alleen maar die gelikte, geweldige, glad geproduceerde oorwurmpjes? Dat zou maar een saai feestje opleveren. Zie daar de spagaat van het Eurovisie Songfestival. Er wordt hier in Kiev een hoop gemopperd om alle dedain - maar tegelijk is het festival maar wat trots op zijn eigenzinnigheid. Ongetwijfeld hoopt de organisatie dus volgend jaar weer op een trommelende kalkoen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.