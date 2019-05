Waarom verstopte zanger en sekssymbool D’Angelo zich?

Natuurlijk zit hij erin, de video van ‘Untitled’, D’Angelo’s zwoelzoete soulnummer uit 2000. De clip is misschien wel de indrukwekkendste ode aan het mannelijk lichaam sinds Michelangelo’s David. Langzaam zoomt de camera uit, tot de gespierde torso van de zanger volledig in beeld is. Amerikaanse blogs die in New York bij de screening van ‘Devil’s Pie’ waren, maken melding van fluitende en joelende vrouwen.

“Zo ging het inderdaad”, vertelt Carine Bijlsma (1983), die net terug is in Nederland. “Vanaf het moment dat D’Angelo’s oor in beeld kwam, voelde je de energie door de zaal stromen. Meteen daarna kantelt het beeld. Fans worden aan het denken gezet over de rol die zij speelden in het verhaal van D’Angelo.”

We zien angstaanjagende archieftaferelen. Na ‘Untitled’ werd D’Angelo’s hemd tijdens concerten letterlijk van zijn lijf gescheurd. Zijn kleren werden vooraf geprepareerd; ze moesten makkelijk stuk gaan om te voorkomen dat hij zou stikken.

Afkickklinieken

Manager Alan Leeds denkt dat D’Angelo als man genoot van de aandacht, vertelt hij in de documentaire, maar dat zijn plotselinge status als sekssymbool hem als muzikant in de weg stond. Het is een van de redenen dat de zanger zich veertien jaar lang aan het oog van de wereld onttrok. Af en toe kwam hij in het nieuws. Daarbij ging het nooit over zijn muziek. Wel over drugsgebruik, wapenbezit, rijden onder invloed, afkickklinieken. Op een terugkeer rekende vrijwel niemand meer.

Carine Bijlsma was vast niet de enige die in die tijd contact met hem zocht. Wel was ze de enige die een positieve reactie ontving. Toen er rond 2012 plannen ontstonden voor een comebacktour, koos de zanger haar om die periode vast te leggen. Bijlsma, dochter van twee klassieke musici (cellist Anner Bijlsma en violiste Vera Beths) en maker van documentaires over onder anderen dirigent Reinbert de Leeuw en componist Louis Andriessen, weet niet precies waarom de keuze op haar viel.

“Hij had ook een grootheid als Spike Lee kunnen vragen, maar hij is niet iemand die kijkt wie op dit moment de hotste is. Twee van zijn achtergrondzangers kent hij nog uit de kerk. Zijn gitarist Sharkey hoorde hij toevallig spelen in een gitaarwinkel. Hij kiest op basis van vertrouwen en gevoel. We hebben het er nooit over gehad. Dit was gewoon iets wat we gingen doen.”