Waarom ‘The Voice’ dit seizoen echt leuk is

Met Lil’ Kleine als nieuw jurylid schuurt het lekker tussen de commerciële ster en zijn tegenbeeld Anouk, de ongenaakbare hoeder van kwaliteit. Lil’ Kleine mag zelf de Ziggo Dome in een uur uitverkopen, hij belooft de potentiële sterretjes ook megasucces. “Bullshit, wat hij je verkoopt”, vitte Anouk eerder. Als de rapper echt gaat doen wat hij belooft - een nummertje opnemen met de een, een ster maken van de ander - dan krijgt hij het nog druk de komende tijd.

Anouk zelf is slank en prachtig (al snap ik die zwarte tanden niet) en weet wat ze wil. Zo’n gebrek aan neiging om te pleasen zie je niet vaak op tv; smullen. Als ze tijdens een auditie nog niet haar stoel gedraaid heeft - en dat is vaak - is het kijken naar haar gezicht één spannende speurtocht. Wat hoort zij wat ik niet hoor? Wat denkt ze nu? Ze kauwt op de klanken, rolt met d’r ogen, en ik wacht met smart of deze kandidaat wel door haar selectie komt.

‘Is dit wat jij doet in het leven? Rappers laten janken?’, lacht Ali B.

Deze kandidaat kan Anouk niet bekoren.

Aan het andere uiterste zit jurylid Waylon. Die lijkt wat meegaand maar weet wel het gevoel in de muziek op één te zetten. Vorige week raakte een liedje hem omdat het direct ging over de moeizame relatie met zijn eigen zoon van zestien, vond hij. Met rode ogen zei hij de zangeres: “Jij hebt de taak om mensen te inspireren. Ik ga hem zo meteen een berichtje sturen en zeggen dat ik ongelooflijk veel van hem hou.” Lil’ Kleine in tranen (zijn vader dierbaar, met zijn moeder geen contact). Ali B in tranen (overleden vader). Ze lopen naar hem toe. “Is dit wat jij doet in het leven? Rappers laten janken?”, lacht Ali B.

Podiumbeest Het kan geregisseerd zijn hoe Ali B met regelmaat opstaat en een showtje maakt van de situatie. Maar als het niet geregisseerd is, is het geniaal. Ali B grijpt het moment, zet de spotlight erop, draait het om, en gooit de hele intentie ervan recht in je gezicht. Podiumbeest Ali B draagt de show. Ali B troost een huilend zoontje. Het zit ’m in de kleine maar doorleefde reacties. Vrijdag zei Lil’ Kleine tegen zangeres Jet: “Een meisje van 16 dat er zo uitziet en een ster wil worden, moet natuurlijk gewoon bij een frisse gozer van 23”, en spreidt zijn armen. “Kijk die vader ongemakkelijk lachen”, wijst Ali B ad rem naar de familie. Hij snapt het - hoe mannen denken, hoe de muziekwereld is, hoe een vader zijn dochter wil behoeden. Een van de mooiste momenten dit seizoen was de auditie van jonge moeder Talita. Zelf wilde ze Waylon als coach, maar ze volgde haar zoontjes keuze voor Ali B. Die laatste juicht. Maar dan roept Talita’s moeder: “Ik zou voor Waylon gaan,” en Ali B draait instinctief bij. “Mijn moeder had op haar zeventiende twee kinderen. Als een vrouw zoveel opoffert, moet ze eens haar eigen keuze maken. Nu is het jóuw tijd.” En schoorvoetend kiest ze voor Waylon. Omdat haar moeder er toch is en vaak met haar zingt, laat Ali B hen een spetterende versie van Shackles (Praise You) zingen als ultieme climax. Ali B staat hier als in het theater, doorleefd, in controle, wijs relativerend. Hij tilt The Voice boven zichzelf uit en maakt er een warm feestje van. Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. U leest ze op trouw.nl/tvrecensies.

