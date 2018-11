Waarom poëzie volgens de Vlaamse dichter Peter Ghyssaert een ‘knar’ is

De Vlaamse dichter Peter Ghyssaert voegt er een tamelijk raadselachtige omschrijving aan toe: Poëzie zou een ‘knar’ zijn. Ik fronste ook even mijn wenkbrauwen toen ik dat las. Ghyssaert, tevens musicus, draait al een flinke tijd mee in de letteren, kreeg prijzen voor zijn werk, en een van zijn meer recente bundels, ‘Ezelskaakbeen’ (2011) ontving een nominatie voor de VSB Poëzieprijs.

Is het de vorm die een gedicht maakt, het rijm, de witregels?

De ‘knar’ duikt op in zijn nieuwe bundel ‘Laiwarikon’. In het openingsgedicht, dat - over vorm gesproken - weliswaar witregels telt, maar verder dicht aanleunt tegen proza. En dan nog is ie er maar even. De stem die in dit gedicht spreekt baant zich een weg door het stadse leven. Hij klinkt wat geërgerd. “Je houdt er niet van als mensen je voor de voeten lopen.” Hij poogt te achterhalen wat hem in de weg loopt, en dan gebeurt er dit: “Maar dat vreselijke vehikel van het knardom draait zich naar je om (want je hebt inmiddels besloten dat slechts een knar je hier voor de voeten zou willen lopen), en in die draaibeweging gaat de wereld fluisteren en flonkeren en kreunen, en in jou verzamelen zich de woorden, de schitterende, nutteloze verzamelingen, elk woord een nirwana, dat niets meer hoeft dan zichzelf te zijn.”