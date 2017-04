Waarom naar een echte paragnost gaan als je Astro-tv hebt

Het was maar een armzalig briefje, onpersoonlijk en op een minuscuul velletje getypt maar het zij verre van mij zulk soort briefjes op hun uitvoering te beoordelen. En dat is maar goed ook want professor Simsala beloofde mij succes op alle terreinen, ook zaken en examens.

Lees verder na de advertentie

Weliswaar ben ik de leeftijd der examens voorbij en zaken heb ik niet maar verderop in zijn missive las ik dat hij ook voor liefde en trouw tussen partners en vrienden wilde zorgen. Voorts garandeerde hij de onmiddellijke terugkeer van een persoon die mij verlaten had. Ook mijn geestelijke en fysieke problemen wilde hij genezen, de dreigende impotentie en onvruchtbaarheid afwenden, bescherming bieden tegen gevaren en noodlot.

Zijn schrijven eindigde met een gratis raad aan iedere dolende ziel: 'Als er nog een beetje hoop is, of zelfs geen, doe dan als alle anderen'. Een mysterieus advies want wat doen alle anderen dan? Enfin, ik besloot deze universele geneesheer-psychiater te bellen: baat het niet het schaadt ook niet. Nee heb je, ja kun je krijgen. Wie niet waagt die niet wint. Eigenlijk was de wereld geknipt voor de praktijk van professor Simsala, realiseerde ik me. Hij beschikte zag ik zelfs over een vaste telefoonlijn, iets wat je van een tovenaar niet direct verwacht, kennelijk woonde de wonderdoener zomaar tussen ons, gewone mensen.

Eerlijk gezegd verstond ik professor Simsala slecht toen ik hem belde om hem opdracht te geven mijn geliefde bij mij terug te brengen. Het leek of hij de telefoon onder de douche aannam en ook zijn beheersing van het Nederlands liet te wensen over. Toch maakte ik uit het obscure gemompel op dat ik om mijn vrouw terug te krijgen met de professor moest afspreken achter het Amstelstation en vijftig euro moest meebrengen. Een koopje als je bedenkt dat een beetje relatietherapie zo'n honderd euro per drie kwartier kost en dat dan minstens tien keer.

Zo jammer dat deze krant niet aan wichelroedes en sterrenlezen doet. Het zou menig zoeker goeddoen

Astro-tv Toch besloot ik niet te gaan, en dat niet alleen omdat de praktijkruimte van professor Simsala 'achter het Amstelstation' mij niet helemaal beviel maar ook omdat het nog goedkoper kan: Astro-tv. Vriendelijke, empathische dame vertelt hoe het verder moet in het leven. Ze voelt mijn energie, krijgt er beelden bij; kan het zijn dat er iets naars gebeurd is in het leven, ze weet niet precies wat, maar ik moet me overgeven aan positieve gedachten. Dat helpt. Het komt goed, is het niet vandaag dan wel morgen. Ben ik misschien een Tweeling? Nee, Vissen. Dan ken ik zeker iemand die Tweeling is. Ze kan het niet helemaal goed zien maar er is iets met een Tweeling in mijn buurt. Jazeker, ik heb er een. Aha. Dan is dat het natuurlijk, zie je wel, ze voelde het. Twee dochters nog wel. Het moet me niet verbazen als de oplossing voor mijn probleem wat het ook is bij mijn dochters ligt. Kijk, daar heb je wat aan. Zo jammer dat deze krant niet aan wichelroedes en sterrenlezen doet. Het zou menig zoeker goeddoen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.