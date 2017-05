Waarom Mindf*ck zo'n kaskraker is

Mids laat een ring ongezien van de ene naar de andere vinger floepen, laat kraanwater smaken als wijn, laat mensen 'vrije' keuzes maken die hij van tevoren al precies bleek te kennen, zoals bij Rutte. "Een goochelaar is hij níet, hij is gewoon een mindf*cker", fulmineerde Ilja Gort afgelopen zaterdag lachend.

De programmanaam zegt dat al, maar Gort maakt een prima onderscheid. Victor Mids is het stadium van de goochelaar met hoed en glitterpak ver overstegen. Hij weet ons gewoon recht in ons gezicht te naaien (letterlijk vertaald) zonder dat we aan goochelen denken. Hij tovert geen konijn weg, maar laat het getal 4 uit iemands systeem verdwijnen, zodat een wiskundestudent die zijn vingers telt op 11 komt. Hij manipuleert niet hoe we een doorgezaagde assistente zien, maar hoe we ons lichaam ervaren. Afgelopen zaterdag liet hij een jongen uit zijn lichaam treden, een vrouw ervaren hoe een rubber hand als de hare aanvoelde, en gaf hij een truc om bij onszelf twee neuzen te voelen.

En onlangs liet hij mensen wijn proeven: twee karaffen dezelfde witte wijn waarbij de laatste een smaakloos rood kleurtje kreeg.

Beïnvloedbaar

We denken dat we zijn handelingen kunnen volgen maar onze zelfoverschatting wordt genadeloos afgestraft. Kortom: dit is niet zomaar grappig, dit is ernstig. Als iemand ons zó in de val kan laten lopen met wat we kiezen, proeven of voelen, hoe worden we dan in het echte leven gemanipuleerd en gestuurd? En door wie eigenlijk - door marketeers, politici, spindoctors, andere beïnvloeders of door ons brein?

Stiekem vroeg ik me af of het ook wel eens fout ging

Geen wonder dat de kijkcijfers op ruim twee miljoen komen zoals afgelopen zaterdag; het gaat hier om de menselijke waarneming en die gaat iedereen aan. Knap dat hij daarvan een programma heeft kunnen maken. Inmiddels is het van de maandag- naar de zaterdagavond verhuisd en is het obscure er af. Dit is een grote familieshow met intelligent vermaak, heel coole vormgeving en goede keuzes van illusies, hypnose en psychologie.