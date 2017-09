Waarom mensen 'ik besef me' zeggen

Dit keer prijkte 'ik besef me' bovenaan. Dat mag je niet het resultaat van heel betrouwbaar onderzoek noemen, want het was allemaal op basis van een informele oproep op Twitter, waarbij de respondenten elkaars antwoorden konden lezen. Dan krijg je al snel een o-ja-dat-vind-ik-ook-effect. Maar goed, 'ik besef me' dus. Dat is fout, want volgens de huidige taalnorm moet het 'ik besef' zijn. Ik zeg met opzet 'volgens de huidige taalnorm', want in de 14de eeuw was 'ik besef me' juist de norm.

