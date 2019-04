Waarom lezen, en schrijven, mensen historische romans?

Een tijdlang heb ik er een kleingeestig plezier in gehad om - als lezer van andermans historische romans - zulke dingen te denken als: maar die oude Romeinen gaven elkaar bij alledaagse ontmoetingen helemaal geen hand, Robert Harris! Dat gebeurt in zijn drie toch heus heel goede romans rond Cicero: ‘Imperium’, ‘Lustrum’, ‘Dictator’;

maar zulke grote spiegels (als waarin hoofdpersoon Margaretha van Parma zichzelf een aantal keren bekijkt) bestonden er in de zestiende eeuw nog helemaal niet, Jan Siebelink! ‘Margaretha’, een toch heus heel goede roman, over genoemde landvoogdes aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog, met naast Margaretha onder anderen een nog jonge prins Willem van Oranje erin;

maar wat wij tegenwoordig knopen noemen, aan kleding, laat staan gouden knopen, had je toen echt nog niet hoor, A.F.Th. van der Heijden! ‘De ochtendgave’, een toch heus zeer onderhoudende roman rond de Vrede van Nijmegen (1715);

maar op dit moment van de negentiende eeuw waren er nog helemaal geen lucifers, Thomas Rosenboom! ‘Publieke zaken’, een toch heus heel goede roman over arme landverhuizers uit Drenthe.

En zo heeft Maarten ’t Hart, aan wie niets ontgaat, opgemerkt dat Simon Vestdijk in zijn roman ‘De vuuraanbidders’ (die zich afspeelt tijdens de godsdiensttwisten van het Twaalfjarig Bestand) iemand laat lezen in of citeren uit de nog niet bestaande Statenvertaling.

In hoeverre was Den Haag rond 1600 geplaveid? Sliep Oldenbarnevelt (al) in een hemelbed of (nog) in een bedstee? Werd er al papier geproduceerd in deze contreien of werd dat geïmporteerd? Reisde Oldenbarnevelt wel eens per trekschuit? Of waren de desbetreffende kanalen er nog niet? Wat werd er nou precies gestookt? En wat - in vredesnaam - is doofkool? Kwam de aanduiding dominee al voor? Vanaf wanneer dragen dominees toga’s? Bestond de voorzittershamer al? Hoe werd er vergaderd? Klopt het dat discussies niet genotuleerd werden? Vanaf wanneer werd er gesproken van ‘op zijn elf en dertigst’ (Friese steden en idem grietenijen)? Deden er, zoals Oldenbarnevelt, nog meer mensen aan pogingen om in een ver verleden van adel te worden? Tot wanneer benoemden de ambachtsheren de predikanten in ‘hun’ dorpen? Sprak de Engelse graaf Leicester in Holland alleen maar Italiaans? Want Frans, dat sprak-ie niet, en Engels, dat kon niemand toen. Hoe oud is de minuut? Hoe oud de seconde? Hoe klonk het klokje van de Hofkapel? Hoe de klok van de Sint-Jacob? Hoe lag Delft erbij als je in de zomer van 1584 langs de Schie aan kwam rijden uit Rotterdam?

In het wilde weg (het zou geen moeite kosten de opsomming pagina’s lang voort te zetten) noem ik hier een paar van de mogelijke en onmogelijke vraagstukken die me hebben beziggehouden. Want zo gaat dat: eerst wil je alles weten, om er vervolgens zo goed als niets van te gebruiken.

Waar maak je je druk over, zal de lezer zich afvragen. De lezer heeft gelijk - dit zijn maar heel kleine anachronismen. Maar toch: elke schrijver van een historische roman die ook maar een schijn van realisme nastreeft zal zich dit soort vragen stellen. En altijd met een zekere machteloosheid, want er is geen eind aan. Hoe ging dit of dat, toen? Hoe zag het eruit? Hoe voelde het? Hoe rook het? Hoe spraken ze? Wat dachten ze?

Één groot anachronisme

Dit zijn allemaal min of meer achterhaalbare realia. Ik zwijg nu maar over de kwestie van de door de schrijver te bezigen taal. Hoe oud, of juist niet oud, maar min of meer neutraal moet die zijn? De moderne taal in zijn geheel is immers één groot massief anachronisme ten opzichte van die van vierhonderd jaar terug. Een wel aardige grap in dit verband haalde Robert Anker uit. In zijn laatste roman, ‘In de wereld’, tovert hij terloops maar natuurlijk expres een condensstreep in het verder keurige laatmiddeleeuwse uitzicht. Als om de lezer even op de schouder te tikken: hé daar, let jij wel goed op eigenlijk?

Wie schrijft, doet dat altijd in gezelschap. Aan haar historische roman ‘Hadrianus’ Gedenkschriften’ heeft Marguerite Yourcenar later een heel mooi nawoord toegevoegd. Het zijn notities die mij een hart onder de riem hebben gestoken. Je kunt er ook meteen uit opmaken dat deze roman niet alleen een heel lange incubatietijd heeft gekend, maar dat de figuur van Hadrianus (en haar roman) haar wel een jaar of vijftig is blijven bezighouden - van 1924 tot 1974. Het boek verscheen in 1951.

Waarom lezen en schrijven mensen historische romans? Die vraag heeft geen antwoord

Ik noem die jaartallen vanuit de huidige vanzelfsprekende kennis van de geschiedenis van de twintigste eeuw, maar zonder nu meteen te willen beweren dat de Gedenkschriften ‘eigenlijk’ over de twee wereldoorlogen gaan. Wel ben ik ervan overtuigd dat de slagschaduwen deel uitmaken van de inzet van de roman. Want het ging Yourcenar om een nogal zeldzame vredesvorst - een veldheer die ook een denker was; een man, dat ook, die van mannen hield.