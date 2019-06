Waarom Jeroen Pauw een terechte winnaar is van de Ere Zilveren Nipkowschijf

Voor een tv-recensent is ‘Pauw’ een programma waar je altijd wel over zou kunnen schrijven: geen week zonder opvallende mensen en grote onderwerpen. En verloopt een interview eens vlak of onbevredigend, dan inspireert ook dat tot commentaar: van een gesprek bij ‘Pauw’ eis je dat het relevant en scherp is.

Van een dagelijkse talkshow bij de publieke omroep mag je ook vragen om een evenwichtige aanpak en maatschappelijke urgentie. Al zullen de keuzes van de redactie niet altijd algemene waardering oogsten. Jeroen Pauw omschreef eens de spagaat waarin hij zit: “Als ik een linkse politicus kritisch ondervraag ben ik volgens de één een rechtse hond en volgens de ander zit ik de linkse kerk voor omdat we die politicus überhaupt uitgenodigd hebben. Het is Ajax-Feyenoord. Mensen kijken naar dezelfde wedstrijd, maar beleven het totaal anders.”

‘Pauw’ is niet alleen een informatief platform, maar ook een show: het moet mensen zo laat op de avond niet te moeilijk worden gemaakt. Nu zullen sommige kijkers juist sneller het bed opzoeken wanneer een ‘licht element’ als Gerard Joling aanschuift, maar dat Jeroen Pauw met iedereen door een deur kan bleek een paar weken geleden. Hij maakte toen binnen een paar dagen tijd een zeer geslaagde ontspannen special rond de Songfestival-overwinning van Duncan Laurence én leidde het felle en gespannen debat tussen de politieke rivalen premier Mark Rutte en FvD-fractieleider Thierry Baudet. In beide gevallen geconcentreerd en op de hoogte: Pauw is van vele markten thuis.

Wie denkt een aanwinst te zijn voor de televisiewereld moet over een redelijke dosis ijdelheid beschikken. Dat zal bij Jeroen Pauw niet anders zijn, maar je betrapt hem nooit op koket gedrag. Neem de speciale aflevering van zijn eigen bedenksel ‘5 Jaar Later’ waarin hij zelf werd geïnterviewd door de nieuwe presentator Beau van Erven Dorens. Pijnlijk eerlijk en niet per se sympathiek sprak hij hierin over zijn moeder. De kern van zijn relaas: “Ik ben blij dat ze dood is.” Over beelden van zichzelf uit 2003 – een opgefokte jongeman die precies wist hoe de wereld in elkaar zat – zei hij zonder smoezen: “Vervelend, arrogant en zelfingenomen. Daar moest nog een nachtvorstje over”.

Al met al is Pauw nu al vijf jaar hét podium voor iedereen die gezien wil worden in de nationale maatschappelijke eredivisie. Als recensent is het vaak evident ’s middags te lezen hoe die avond de Momenteel Echt Belangrijke Mensen worden verdeeld over de programma’s. Natuurlijk gaat de minister die iets uit heeft te leggen naar Pauw, net als die succesvolle directeur van Corendon.

Met wie het ook misging, is de held van de recente Europese verkiezingen, Frans Timmermans. Vijf jaar geleden liet hij zich als minister van buitenlandse zaken naar eigen zeggen door Pauw ‘provoceren omdat zijn integriteit in twijfel werd getrokken’. Pissig gaf hij toen onbekende – en voor de nabestaanden pijnlijke – details prijs over de aanslag op de MH17. Nog altijd is Timmermans bozer op Pauw dan op zichzelf en wil hij niet meer aanschuiven. Of hij durft dat niet meer.

Vrouwelijke veroveringen

Natuurlijk, wanneer hij geen commentaar zou kunnen verdragen dan kon hij net zo goed ophouden in deze tijd van snelle journalistiek en knal-het-er-maar-uit op social media. Dat merkte Pauw aan den lijve toen hij in 2011 desgevraagd simpelweg een eerlijk antwoord gaf aan Rick Nieman over het aantal vrouwelijke veroveringen in zijn leven. Het getal ‘200’ viel, om nooit meer te verdwijnen. “Ik begreep het begrip ‘scorebordjournalistiek’ opeens een stuk beter”, schreef Pauw later in een persoonlijke column in de Volkskrant, in een special over ‘sletvrees’. Hij repte hierin over de pochende ‘lotgenoten’ die zich nu soms bij hem melden, ‘wapperend met hun laatste bij elkaar gesprokkelde cijfers’. Een groepje waar hij niet bij wil horen, maar nooit meer van loskomt.

Zo weet Pauw dus zelf wat de impact kan zijn van een onbewaakt moment, wanneer je wordt geïnterviewd op tv. Maar fluwelen handschoenen horen niet bij de outfit van een talkshowleider. Toen kardinaal Simonis zich in 2009 bij ‘Pauw & Witteman’ zo vergaloppeerde met zijn referentie aan ‘Wir haben es nicht gewusst’, in een uitzending over misbruik in de kerk, verwoordde Paul Witteman het zo: “Wij moeten het hebben van gekende mensen, met ongekende uitspraken.”

Dat Pauws interviews genoeg ongekende uitspraken opleveren zie je aan de stroom nominaties voor de Sonja Barend Award, de jaarlijkse prijs voor het beste televisie-interview. Zoals voor de 5 Jaar Later met Diederik Samsom, een gesprek waarin de oud-PvdA-voorman voor het eerst een compleet begrijpelijk mens werd, na al die jaren in de spotlights.

Donderdag is er dan ook deze Ere Zilveren Nipkowschijf. En daarna gaan de loftrompetten weer in het foedraal. Binnenkort bijvoorbeeld weer eens serieus turven hoe het zit met een ander aantal vrouwen, namelijk het aantal vrouwelijke gasten dat aanschuift aan Pauws tafel. Vrijdag scoorden ze 100 procent en gevoelsmatig gaat het stukken beter dan bij de laatste telling in deze krant, in 2017. Maar is dat ook echt zo? We blijven Pauw natuurlijk kritisch volgen.