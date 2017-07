Waarom je wel kunt 'lopen te fluiten' maar niet kunt 'wandelen te fluiten'

Dat komt omdat 'wandelen' te veel betekenis heeft. 'Lopen' daarentegen is een van de vijf zogeheten 'werkwoorden van lichaamshouding' (lopen, zitten, staan, liggen en hangen), die allemaal een zekere betekenisverarming hebben ondergaan: er is weinig meer over van de oorspronkelijke, volle betekenis dan een flauwe afspiegeling van die lichaamshouding: liggen is een horizontale oriëntatie, staan en hangen is verticaal (ze verschillen in de steun), zitten is omslotenheid (de suiker zit in het pak) en lopen is niet veel meer dan beweging of ontwikkeling (het water loopt uit de kraan, de serie loopt al vijf maanden).

Behalve dat zo'n betekenisverarming de gebruiksmogelijkheden enorm vergroot, kunnen de werkwoorden van lichaamshouding ook als hulpwerkwoord worden gebruikt: ze voegen dan hun kleine betekenis toe aan een ander werkwoord: 'lopen te fluiten' is fluiten met een extra bewegingsaspect.

Op deze manier kun je zelfs licht dubbeloppe combinaties maken als 'lopen te wandelen' en zelfs 'lopen te lopen.' Maar wat is nou eigenlijk het betekenisverschil tussen 'ik loop te wandelen' en 'ik loop te lopen'? Als u de komende week toevallig een paar grotere afstanden komt te lopen te wandelen, kunt u daar mooi eens een tijdje over nadenken. Dan kom ik er vrijdag op terug.

