Waarom is Nederland zo verzot op Engelstalige satire?

Zo snel mogelijk vuren ze de ene na de andere grap op hun publiek af. Over seks, over Trump, over drank: Amerikaanse stand-up comedians zijn directer dan de meeste Nederlandse cabaretiers. Minder ironisch ook. Hun oeu-vre is niet zozeer fijnzinnige kleinkunst, nee, eerder infotainment. Liedjes? Daar doet het gros niet aan.

Deze winter en aankomende zomer klommen en klimmen opvallend veel Engelstalige komieken de Nederlandse podia op. Chris Rock, Jim Jefferies en Kevin Hart, om enkelen te noemen. Morgen maakt de satirische presentator van de Amerikaanse ‘The Daily Show’ Trevor Noah grappen in de Amsterdamse Ziggo Dome, eind deze maand gevolgd door de Canadese stand-up comedian Russell Peters.

Ja, erkent Mark Boukes, die aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek doet naar de invloed van satire, Amerikaanse komedie zit hier in de lift. “Dat komt voor een groot deel door YouTube. Buitenlandse shows zijn in grotere getalen beschikbaar. Fragmentjes en clips van comedians zijn voor jan en alleman makkelijk te vinden en gaan vaak viral.”

Neem de grappen over het haar van Donald Trump, gemaakt door onder meer de Amerikaanse talkshowhosts Seth Meyers, Stephen Colbert en Bill Maher. Die gaan de hele wereld over. “En ook Netflix is van invloed. Daar zijn de voorstellingen van talloze internationale komieken te vinden.” Netflix heeft zelfs een eigen comedy-tak, en maakt shows met grappenmakers als David Letterman.

Door filmpjes op internet heeft het Nederlandse publiek inderdaad kennis kunnen maken Engelstalige komieken, stelt Wouter de Wilde van Greenhouse Talents. Die concertpromotor heeft sinds een jaar of twee ook een label voor livecomedy, waarover De Wilde de leiding heeft.

Tja, lacht zakelijk leider Saskia Maas. “Kijk ons nu, in juli vieren we ons jubileum in Carré.” Toch had de ambtenaar in kwestie een punt. Nederlanders beheersen het Engels beter dan 25 jaar geleden, wat ook bijdraagt aan het succes van buitenlandse comedy. “Jong en oud komen naar onze voorstellingen.”

Toen oprichter Andrew Moskos in 1993 vanuit Chicago het verzoek indiende om in Amsterdam een improvisatietheater te openen, antwoordde de gemeente Amsterdam per fax: ‘Amsterdammers zullen nooit naar een comedyshow in het Engels gaan. Ook toeristen zullen niet geïnteresseerd zijn.’

Meyers, presentator van ‘Late Night with Seth Meyers’, begon zijn carrière nota bene in Amsterdam bij Boom Chicago, dat dit jaar zijn 25-jarig jubileum viert. De start van de internationale stand-upcomedyclub is tekenend voor de veranderingen in het Nederlandse komedielandschap.

De promotor proeft dat de interesse niet alleen bij het Nederlandse publiek is gegroeid, maar ook bij Nederlandse cabaretiers. “‘Zondag met Lubach’ met Arjen Lubach is het duidelijkste voorbeeld. Hij heeft inspiratie opgedaan bij de voorganger van Noah bij ‘The Daily Show’, Jon Stewart.”

“Er is een voedingsbodem voor dat soort grappen ontstaan, voor die stijl van komedie, die een andere traditie dan het Nederlandse cabaret kent. Het is appels met peren vergelijken. Nederlandse komieken maken theater, filosoferen over hun jeugd. Hoewel iedere comedian natuurlijk een eigen kleur heeft, improviseren de Amerikanen over het algemeen meer. Er is geen vaste verhaallijn, in hoog tempo verzinnen ze grappen over de actualiteiten en het publiek.”

Idioterie

De wereld is internationaler geworden. “In Nederland zijn we op de hoogte van de ontwikkelingen in Amerika, we weten van Trump, de rassenkwestie en protesten tegen wapenbezit. Dat hangt allemaal samen met het succes van Amerikaanse comedians. We weten waar ze het over hebben, en hebben de behoefte te lachen om alle idioterie. Dat helpt ons de situatie beter te begrijpen.”

En de Amerikanen? Die zijn volgens Maas meesters in het snel omzetten van nieuws in een poets. “Hun grappen zijn heel actueel en daardoor minder lang houdbaar dan die van de meeste Nederlandse cabaretiers, die meestal maanden bezig zijn met het schrijven en aanscherpen van een show. Er is geen onderliggende laag, het is interactiever, en vaak politieker. Die snelheid past in de huidige tijdsgeest.”