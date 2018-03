Waarom is er niet een 'The Vote of Holland' bedacht?

Aan het begin van de avond had ik nog gevreesd dat het uren zou duren voordat het programma op gang zou komen. De gepensioneerde maar nog volledig intacte politieke tv-analist Ferry Mingelen had er bij “Tijd voor Max” namelijk voor gewaarschuwd dat de NOS deze keer niet spetterend zou aftrappen met een algemene prognose: in 2014 had de staatsomroep daarbij zo misgekleund wat betreft het succes van het CDA, dat nu met veel meer slagen om de arm zou worden geopereerd.

Toch had het verkiezingsprogramma vanaf het eerste moment een opgewonden sfeer, niet in de laatste plaats dankzij de drukke geluiden in Tivoli Utrecht waar de NOS-verkiezingskaravaan was neergestreken. De aanwezigheid van het nabije publiek stimuleerde nieuwslezers Dionne Stax een lekkere losse toon te vinden bij ‘het omdraaien van de bordjes’: ‘Jaha, ik kan u vertellen dat er heel wat gaat veranderen in Rotterdam!” Dat er dit keer weinig technische problemen waren met het doorgeven van de uitslagen - alleen Renswoude wilde zijn geheimen geloof ik niet meteen prijsgeven - zal mee hebben geholpen de ontspannen glimlach te bewaren.

Turfsteken En er zat ook een nieuwe discipline achter de presentatiedesk: een heuse Verkiezingsgeograaf, in de persoon van Josse de Voogd. Iemand die kan vertellen dat in Emmen bewoners op veengronden eerder PVV zullen stemmen dan plaatsgenoten wier huis op zand staat. En dat allemaal nog vanwege het turfsteken. Uh, inderdaad: op enig moment moet Josse nog maar eens wat diepgravender komen uitleggen hoe dit allemaal werkt. De paar dingen die hij woensdagavond vertelde smaakten naar meer, maar waren niet altijd helemaal te plaatsen. Opkomstwinst bij de raads­ver­kie­zin­gen is misschien wél te boeken wanneer ook een RTL veel meer aandacht aan dit democratische fenomeen zou geven De avond draaide uiteraard vooral om de stemmers. Maar al die miljoenen niet-stemmers: wat zou de televisie kunnen doen om ook hen in beweging te krijgen? Ik vrees dat de mogelijkheden van de publieke zenders zo'n beetje uitgeput zijn. Je kunt ze niet bepaald betichten van te weinig of te eenzijdige aandacht voor de lokale politiek.