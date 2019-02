Waarom in hemelsnaam de Australische outback in?

Een roadtrip zou het moeten worden, een rondreis, in vier weken een paar duizend kilometer afleggen door het zuidoosten van het continent, nog maar een fractie van de uitgestrektheid van het land. Het reisgezelschap: mijn vier broers, mijn zus en ik. Onderweg in een gehuurde Hyundai iMax.

Eerst is er bij aankomst in Sydney een ontmoeting met Australische familie: de nazaten van een zus van mijn vader, volle neven en nichten van wie ik er nooit één meer heb gezien sinds die kinderjaren in Parramatta, een westelijke voorstad van Sydney.

Ze waren verbaasd dat we na een paar dagen de stad wilden verlaten om het land in te rijden

Ze stellen ons een heel huis ter beschikking, maar waren verbaasd dat we na een paar dagen de stad wilden verlaten om het land in te rijden, dwars door New South Wales richting Broken Hill. Ze schenen niet te begrijpen wat er daar – landinwaarts , voorbij de Blue Mountains – te zien was.

Die reactie lijkt me een oeroude, overgenomen reflex van de gemiddelde Australiër, dat het continent leefbaar is langs een deel van zijn randen, waar 95 procent van de bevolking woont, maar dat in het binnenste slechts onverbiddellijke hete leegte heerst, in gebieden waar hooguit nog wat verwaaide Aboriginal stammen een bestaansminimum onderhouden.

Voor die woeste leegte is in Australië ook een woord bedacht: de outback. En om de een of andere reden trekt me die outback mateloos aan, een fascinatie die ik niet met iedereen in de familie deel geloof ik, zodat de reis slechts langs die leegte, die ergens voorbij Broken Hill begint, zal schampen.