Waarom heten wegwerpmesjes geen weggooimesjes?

Kijk, dat is nou eens een leuke vraag! Behalve het antwoord kun je hier twee dingen van leren. Ten eerste: Jij hebt een taalgevoel dat jou vertelt dat 'werpen' ietsje anders is dan 'gooien'. Die twee woorden betekenen wel ongeveer hetzelfde, maar ze verschillen voor jou, en voor de meeste andere mensen, een klein beetje. Ten tweede: degene die voor het eerst het woord 'wegwerp' gebruikte voor iets wat je na gebruik kunt weggooien, had een iets ander taalgevoel. Die vond 'werpen' beter dan 'gooien.' Er zijn meer woorden die ongeveer hetzelfde betekenen. Bijvoorbeeld 'smijten.' Je voelt wel aan dat 'werpen' een 'netter' woord is, terwijl 'smijten' aan de ruwe kant is. Daar zit zelfs iets van boosheid in. 'Gooien' lijkt er een beetje tussenin te zitten. Het zou kunnen dat men 'gooien' vroeger niet netjes genoeg vond om als naam te gebruiken voor iets dat in de winkels moest liggen.

Lees verder na de advertentie

Het zou kunnen dat men 'gooien' vroeger niet netjes genoeg vond om als naam te gebruiken voor iets dat in de winkels moest liggen

Je hebt hier ook een belangrijke eigenschap van taal ontdekt: als twee of meer woorden ongeveer dezelfde betekenis hebben, dan gaan ze zich gedragen als mensen die in een lift staan: ze blijven niet dicht tegen elkaar staan, maar ze verdelen zich over de ruimte. Zo is het met woorden ook: 'werpen' staat in de nettere hoek, waar de dingen met een sierlijk boogje over een grotere afstand bewegen. Smijten gaat sneller, over kortere afstand. En 'gooien' staat een beetje in het midden.

Ook een vraag over taal? Mail: p.a.coppen@let.ru.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.