Waarom het geven van sterren bij een recensie helemaal niet zo eenvoudig is

Bij besprekingen van concerten, films, boeken, theater- en operavoorstellingen zou het weer moeten gaan om de onderbouwing, om het betoog van de criticus en niet om de 'bondige slotsom' uitgedrukt in het aantal sterren. Het sterrensysteem schiet zijn doel voorbij, liet de krant weten, omdat 'de sterren boven het stuk zwaarwegender zijn geworden dan het geschreven oordeel van de recensent'.

En ja, daar zit wat in. Men voegde de daad bij het woord en in de eerste krant van het nieuwe jaar was het inderdaad vergeefs zoeken naar de sterren - want dat was toch het automatisme waarop ik mezelf betrapte toen ik de recensie las. Maar ga je door het ontbreken van sterren de recensie beter lezen? Ikzelf als beroepsmatig geïnteresseerde ben wat dat betreft misschien niet een graadmeter, omdat ik (muziek)recensies altijd woord voor woord spel.

Op onze redactie Cultuur & Media hebben we er uitvoerig over gediscussieerd voordat we in september 2012 begonnen met sterren uitdelen

Sterren. Soms regent het ervan, dan weer schitteren ze door afwezigheid. Op onze redactie Cultuur & Media hebben we er uitvoerig over gediscussieerd voordat we er in september 2012 mee begonnen. Sommige delen van de krant doen er nog steeds niet aan mee. Zo delen de literatuurcritici bij ons geen sterren uit, met dezelfde argumenten die Het Parool nu aanvoert. Wij kozen voor het vijf-sterrensysteem waar ook alle andere nationale en internationale kranten mee werken. Het idee van rapportcijfers van 1 tot 10 gooiden we al snel overboord, al zou dat tot nauwkeuriger beoordelingen kunnen leiden. Er zijn redacteuren die om die reden pleiten voor de mogelijkheid om halve sterren in te voeren. Want hoewel de 'driester' gelijk staat aan een zes à zeven, wordt die honorering vaak gezien als vlees noch vis - een laf oordeel! Een halfje kan dan helpen.